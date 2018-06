Shiyang stirbt. Der einst breite Fluss in Chinas Provinz Gansu trocknet immer mehr aus. Schuld an den verheerenden Schäden sei der Klimawandel, sagt die Regierung. Große Industrieprojekte des Landes seien ebenso verantwortlich, sagen Kritiker. Schon vor Jahren wurde der Fluss gestaut, um ausgewählte Städte in der einst grünen Oase mit ausreichend Nass zu versorgen. Fest steht: Vor dem Shiyang sind bereits Hunderte Flüsse der Provinz verschwunden. Den Menschen geht das Wasser aus, die Wüsten kommen näher.