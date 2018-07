Die Forscher des U.S. Geological Survey Bee Inventory and Monitoring Labs untersuchen, wie sich die Bienenpopulation in den USA entwickelt. Dabei ist Laborleiter Sam Droege so manch spannendes Geschöpf vor die Linse gekommen. Die Makroaufnahmen offenbaren faszinierende Details von Bienen, Grashüpfern und einer Spinne. Letztere ist die einzige in der Reihe, die nicht zu den Insekten zählt.