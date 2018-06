Werner lebt seit 30 Jahren unter Wölfen. Er zieht sie auf und bezeichnet sie als seine Familie. Mit seiner Frau Erika und einigen Mitarbeitern kümmert sich der 80-jährige Werner Freund zwischen hochgewachsenen Kiefern im Wolfspark Werner Freund seit 1972 um sieben Wolfsrudel aus der ganzen Welt.

Werner Freund, 80 Jahre alt, fing in den fünfziger Jahren im Zoo Wilhelma in Stuttgart als Gärtner an und wurde später Tierpfleger. Dort kam er erstmals mit Wölfen in Kontakt. Später ging er zur Bundeswehr und wurde Einzelkämpfer bei den Fallschirmspringern. Aufgrund seiner Erfahrung mit Raubtieren betreute er dort das Maskottchen, einen Bären.

In den sechziger und siebziger Jahren unternahm Freund weltweit 16 Expeditionen und erforschte Völker in Afrika, Asien und Südamerika, bevor er sich 1972 in Merzig im Saarland niederließ und dort seinen Wolfspark gründete.

