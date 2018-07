In Europa gibt es wieder deutlich mehr Fledermäuse als noch vor ein paar Jahren: Ihre Zahl ist von 1993 bis 2011 in neun europäischen Staaten um mehr als 40 Prozent gestiegen. Das berichtete die Europäische Umweltagentur (EEA) auf der Grundlage eigener Untersuchungen.

Von den 45 in Europa vorkommenden Fledermausarten untersuchten die Forscher 16. Wissenschaftler zählten in den Jahren 1993 bis 2011 die Fledermäuse an 6.000 Schlafplätzen beim Überwintern. Der Bestand nahm in dieser Zeit um 43 Prozent zu, und das mit einer relativ stabilen Tendenz, wie die Forscher berichten.



Für die Untersuchung seien erstmals Daten aus Deutschland, Lettland, Ungarn, den Niederlanden, Österreich, Portugal, Slowenien, der Slowakei und Großbritannien zusammengeführt worden. In Deutschland wurden die Tiere in Bayern und Thüringen erfasst.

Besonders stark nahmen die Populationen der Bartfledermäuse zu. Nur die Population des Grauen Langohrs sei zurückgegangen – wenn auch moderat. Dennoch seien viele Arten noch sehr selten und gefährdet, schreiben die Wissenschaftler. Eine ganze Reihe der 45 europäischen Arten wird in der Roten Liste als gefährdet eingestuft. Einige gelten als akut vom Aussterben bedroht.



Dennoch stehen Fledermäuse auf der Roten Liste

In Europa war die Zahl der Fledermäuse vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts dramatisch zurückgegangen. Grund waren schädliche Umwelteinflüsse, die Intensivierung der Landwirtschaft und der Verlust von Lebensräumen.



Fledermäuse sind Säugetiere und haben eine recht niedrige Fortpflanzungsrate. Dafür können die Vertreter einiger Fledermausarten unter guten Bedingungen bis zu 30 Jahre alt werden.



Die Tiere sind nachtaktiv, leben in Kolonien und ernähren sich von Insekten, die sie durch Ultraschall-Echoortung aufspüren. Einige Arten sammeln ihre Beute von Blättern, andere fangen sie im freien Flug. Vor einigen Jahren fanden deutsche Forscher heraus, dass sich Fledermäuse bei ihren nächtlichen Jagdflügen auch am Magnetfeld der Erde orientieren.

Im Winter ziehen sich europäische Arten in versteckte Quartiere – wie Höhlen, Felsspalten oder Baumlöchern – zum Winterschlaf zurück. Der Mangel an solchen Rückzugsorten, ist eine der Hauptbedrohungen für die Tiere. In Deutschland kommen, je nach Zählart, 23 bis 25 Arten von Fledermäusen vor.