"Wir haben die Berge, die Natur und sehr gutes Wasser", schnaubt in der Warteschlange vor dem Wassertank auf dem Partisanen-Platz in Užice ein grauhaariger Mittfünfziger: "Aber niemand kümmert sich um die Umwelt, niemand." Ein Rentner mit Schiebermütze zeigt in Richtung der von Nebel verhüllten Gipfel des Tara-Gebirges: "Unser Wasser ist sauber. Was löchrig ist, sind die Gesetze."

Mehr als drei Wochen schon stehen die Bewohner der größten Stadt Westserbiens jeden Tag vor Zisternen und Tankwagen um Trinkwasser an. Wie lange ihnen mit Giften belastetes Wasser in die Wohnungen blubberte, weiß niemand genau. Fest steht nur: Der örtliche Trinkwassersee ist mit gesundheitsschädlichen Bakterien verseucht. Erste Rettungsversuche schlugen fehl – das Chaos hält an. Der Fall zeigt, dass es beim EU-Anwärter um den Umweltschutz schlecht bestellt ist.

Schon zehn Tage bevor die Stadtverwaltung ihren Schutzbefohlenen am 26. Dezember dringend nahelegte, kein Leitungswasser mehr zu trinken, habe ihr eine Freundin von der merkwürdigen Warnung eines im Rathaus beschäftigten Bekannten erzählt, berichtet die Biologin Marina Vukasinovic. Mit dem Wasser in Užice sei "etwas nicht in Ordnung" – auf dem 25 Kilometer entfernten künstlichen Trinkwassersee Vrutci seien "rote Flecken" zu sehen.

Ökosystem aus dem Gleichgewicht

An die Qualität des Trinkwassers in ihrer Heimatstadt hatte Vukasinovic bis zum Dezember keinen Gedanken verschwendet: "Ich ging natürlich davon aus, dass sich bei den Wasserwerken und in der Gemeinde eine ausreichende Zahl von Fachleuten kümmert und das Wasser regelmäßig kontrolliert wird." Doch die Nachricht von den roten Flecken auf dem See, die wie Algen aussehen, aber in Wahrheit Bakterien sind, ließen bei der dreifachen Mutter die Alarmglocken schrillen.

Denn in dem See wuchern Cyanobakterien. Früher nannte man sie auch Blaualgen – heute weiß man, dass sie biologisch zu den Bakterien zählen. Diese Mikroben kommen zwar natürlich in Binnenseen vor, die meisten Arten sind ungefährlich. Doch einige Cyanobakterien bilden eine Reihe von Giften aus, die für Menschen schädlich sind. Vermehren sich solche Bakterien explosionsartig – wie in Užice geschehen – kann es während der Trinkwassergewinnung zu Durchbrüchen in den Filteranlagen kommen und die Gifte gelangen in das Verteilungssystem. Vukasinovic weiß: "Auf der Haut verursachen sie Irritationen. Im Organismus können sie Krebs hervorrufen."

Zu den gefährlichsten Giften der Cyanobakterien zählen die Microcystine. Über längere Zeit eingenommen, könnten sie tatsächlich Leberkrebs auslösen, bestätigt Rainer Kurmayer, Direktor des Instituts für Limnologie der Universität Innsbruck. Andere mögliche Toxine wie Anatoxine seien zwar harmloser. Doch auch sie könnten Atembeschwerden, Übelkeit, Durchfall und Schnupfen verursachen: Wichtig sei, möglichst schnell eine mikroskopische Analyse durchzuführen.

In Užice ging es derweil zunächst darum, herauszufinden, wieso sich der Trinkwassersee in solch schlechtem Zustand befindet. Cyanobakterien-Gifte im Trinkwasser seien keine Naturkatastrophe, sondern Folge von "Fahrlässigkeit und Sorglosigkeit", sagt Vukasinovic. Während die kommunalen Behörden nach ihrer späten Wasserwarnung tagelang auf Tauchstation gingen, gruben die 34-jährige Biologin und ihre 7.000 Mitstreiter der Facebook-Gruppe Užicer werden nicht schweigen immer mehr haarsträubende Gründe für die Vergiftung ihres Trinkwassers aus.