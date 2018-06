Überall sieht man Hummeln – wenn auch taumelnd – von Blüte zu Blüte schweben. Wieso sie überhaupt fliegen können, war Forschern lange unerklärlich. Denn nach allen Gesetzen der Physik wären die pelzigen Pollensammler zu schwer und dick, ihre Flügel zu kurz, der Flügelschlag zu lahm, dachte man. Theoretisch nehmen sie auch nicht genug Geschwindigkeit auf, um wie ein Flugzeug abzuheben.

Erst 1999 lüftete der Zoologe Charlie Ellington von der Uni Cambridge ihr Geheimnis: Die Insekten von zugegeben nicht besonders aerodynamischer Statur bewegen ihre Flügel so, dass darunter ein tornadoartiger Luftwirbel entsteht. Der verschafft ihnen den nötigen Auftrieb.

Zu was für Höhenflügen das führen kann, haben jetzt Michael Dillon von der Uni in Wyoming und Robert Dudley von der Universität Berkeley in Kalifornien herausgefunden. Demnach könnten die pummeligen Insekten theoretisch den höchsten Berg der Erde, den 8.848 Meter hohen Mount Everest, bezwingen. Die Ergebnisse ihrer Experimente haben die Forscher in den Biology Letters der britischen Royal Society veröffentlicht.

Es ist bekannt, dass Hummeln in Hochlagen vorkommen. Auf 4.000 Metern und darüber leben Arten, die auf das Sammeln von Nektar und Pollen von Blütenpflanzen spezialisiert sind, die ausschließlich dort wachsen. Selbst auf mehr als 5.600 Metern wurden schon Exemplare entdeckt.

Hummeln im Höhentraining

Dillon und Dudley aber wollten die Insekten an ihre Grenzen bringen. In einer Kammer aus Plexiglas simulierten sie den mit zunehmender Höhe sinkenden Luftdruck. Je weiter vom Erdboden entfernt, desto geringer sind auch Luftdichte und anteiliger Sauerstoffdruck. Sprich, mit jedem Meter wird die Luft dünner und Fliegen für Hummeln damit immer beschwerlicher, weil sie sich mit ihren Flügeln quasi am Luftwiderstand hochschrauben müssen.





In der Kammer ließen Dillon und Dudley Männchen der Art Bombus impetuosus aufsteigen. Die sind immerhin an Gebirgslagen von mehr als 3.000 Meter gewöhnt, stammen sie doch aus dem tibetanischen Hochland am Rande des Himalayas. Dabei zeigte sich: Um mit dem abnehmenden Luftdruck klarzukommen, erweitern die Brummer den Winkel ihres Flügelschlags.

Dagny Lüdemann Dagny Lüdemann leitet das Ressort Wissen, Digital und Studium bei ZEIT ONLINE. Ihre Profilseite finden Sie hier.

Alle Hummeln schwebten noch problemlos bei Bedingungen durch die Kammer, die einer Höhe von 7.500 Metern entsprachen. Zwei Tiere schafften es sogar in Sphären auf mehr als 9.000 Meter. Die Insekten erweiterten dabei den Radius ihres Flügelschlags um bis zu 20 Grad, berichten die Forscher. Die Schlagfrequenz hingegen blieb beinahe konstant.

Das Forschergespann war überrascht, welche Extrembedingungen die Insekten unbeirrt meisterten. "Im ersten Versuchsaufbau hielten sie sogar länger durch als unsere Plexiglaskammer", erzählt Dillon. Hummeln benötigen im Verhältnis zu ihrer Größe zehn- bis 15-mal so viel Sauerstoff wie ein Hochleistungssportler. Sie machten nur deshalb nicht schlapp, "weil sie auch durch ihr Gewebe Sauerstoff aufnehmen".



Einen Faktor ließen die Wissenschaftler allerdings außer Acht: die eisigen Gipfeltemperaturen. "Eigentlich sind Hummeln gut darin, bei großer Kälte zu fliegen", sagte Michael Dillon. "Die Temperaturen nahe des Gipfels am Mount Everest dürften aber doch zu extrem sein."



Die Pummelchen unter den Insekten sind also erstaunliche Flugkünstler. Rekorde im Reich der Insekten brechen sie aber nicht: Manche Fliegen- und Schmetterlingsarten schweben in bis zu 6.000 Metern Höhe herum.