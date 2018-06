Hunderte Oliv-Bastardschildkröten sind im Süden Indiens verendet. Wie jetzt bekannt wurde, waren bereits am Wochenende in einer Nacht erst etwa 800, Tags darauf noch einmal 100 tote Schildkröten an einem Strand vor Nellore angespült worden. Die Küstenstadt liegt im indischen Bundesstaat Andhra Pradesh am Golf von Bengalen.



Umweltschützer vermuten, dass die Tiere sich in Schleppnetzen von Fischern verfangen hatten, die vor der Küste Shrimps fangen. Meeresschildkröten haben keine Kiemen, sondern Lungen und müssen Luft atmen. Alle halbe bis Dreiviertelstunde müssen Oliv-Bastardschildkröten (Lepidochelys olivacea) dazu auftauchen. Verheddern sie sich in Fischernetzen oder bleiben an Plastikmüll hängen, der zwischen Riffen, Steinen oder am Meeresgrund wabert, ist das ihr Todesurteil. Sie ertrinken.



Supraja Dharini, Vorsitzende der indischen Umweltschutzorganisation Tree Foundation, vermutet, dass die Meeresschildkröten über Stunden in Schleppnetzen unter Wasser gefangen waren. Viele der verendeten Tiere dürften auf dem Weg in Richtung Odisha, einem Bundesstaat weiter nördlich im Golf von Bengalen gewesen sein. An dessen Küste legen während der Nistsaison rund 200.000 Oliv-Bastardschildkröten-Weibchen ihre Eier ab.

An die Strände von Andhra Pradesh, wo die Kadaver angeschwemmt wurden, kommen normalerweise nur rund 350 Weibchen, um Eier zu vergraben, sagte die Umweltaktivistin. In den vergangenen Jahren fanden Umweltschützer auf ihren täglichen Kontrollgängen während der Brutzeit jeweils nur rund zehn bis zwölf tote Tiere an den Stränden.



Die Umweltorganisation beruft sich nun auf Informationen aus der örtlichen Bevölkerung. Kurz vor dem Massensterben seien demnach 45 bis 50 Schleppfischer bis auf drei oder vier Kilometer ans Ufer herangefahren. Laut Gesetz müssten sie einen Abstand von mindestens acht Kilometern einhalten.

Die toten Tiere würden klare Anzeichen von Ertrinken aufweisen. So seien ihre Augen hevorgetreten und ihre Nacken geschwollen. Auch seien interne Blutungen in den Kadavern entdeckt worden. Shrimp-Netze könnten sich an der Unterseite der Tiere verfangen haben.

In der Roten Liste der Weltnaturschutzunion (IUCN) wird die Oliv-Bastardschildkröte als "vulnerable" eingestuft und gilt damit als vom Aussterben bedroht. Wie viele der Tiere weltweit leben, ist schwer einzuschätzen. Genaue Daten gibt es nicht.