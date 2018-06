Japan muss laut einem Urteil des höchsten UN-Gerichts den Walfang in der Antarktis beenden. Der japanische Walfang diene nicht wissenschaftlichen Zwecken, urteilte der Internationale Gerichtshof (IGH) in Den Haag. Damit fällt die Begründung, mit der Japan seit Jahrzehnten das internationale Walfangverbot von 1986 umgeht.

Japan bezieht den größten Teil des Fleisches aus dem Schutzgebiet um den Südpol. Die japanische Regierung hatte schon vor dem Urteil erklärt, dass es sich dem Spruch der 16 Richter beugen werde. Das Urteil des UN-Gerichts ist bindend, eine Berufung ist nicht möglich.



Australien hatte 2010 gegen das japanische Walfangprogramm in der Antarktis Klage eingereicht und argumentiert, die wissenschaftliche Forschung sei für Japan nur der Deckmantel für kommerziellen Fang. Nach Angaben der australischen Regierung haben japanische Walfänger seit 1988 mehr als 10.000 der Meeressäuger getötet. Neuseeland hatte sich der Klage Australiens angeschlossen. Die Internationale Walfang-Kommission hatte schon 1986 den kommerziellen Walfang verboten.



Japan berief sich auf Ausnahmeregel

Japan hat sich bisher auf eine Ausnahmeregel berufen, die die Jagd für wissenschaftliche Zwecke erlaubt. Der Internationale Gerichtshof widersprach der japanischen Darstellung, das sogenannte Jarpa-II-Programm diene ausschließlich der wissenschaftlichen Datengewinnung. Fleisch, das nicht zu Studienzwecken verwendet wird, darf in Japan verkauft werden. Das Fleisch der Wale gilt in Japan als Delikatesse. Die Beliebtheit ist allerdings in den vergangenen Jahren gesunken.

Der japanischen Begründung des Walfangs folgte der Internationale Gerichtshof nicht. Japan müsse sämtliche Genehmigungen und Lizenzen zurückziehen, die es im Rahmen eines Abkommens über die Jagd zu wissenschaftlichen Zwecken vergeben habe, sagte der vorsitzende Richter Peter Tomka bei der Verlesung des Urteils. Neue Genehmigungen dürften nicht erteilt werden.

Neben Japan bekennen sich auch Norwegen und Island zur Jagd auf die Meeressäuger. Sie betreiben ungeachtet des Moratoriums kommerziellen Walfang und berufen sich dabei auf ihre Traditionen.

Umweltschützer hoffen auf Signalwirkung

Umweltschutzorganisationen begrüßten die Gerichtsentscheidung. Seit mehr als 60 Jahren existierten nicht-tödliche, wissenschaftliche Techniken, um Wale zu erforschen, mit denen sich bessere Erkenntnisse erzielen lassen als mit Proben von getöteten Tieren, sagte Tim Packeiser, Meeresschützer beim WWF Deutschland. Es sei höchste Zeit, "dass das sinnlose Töten unter dem angeblich wissenschaftlichen Deckmäntelchen beendet wurde". Laut WWF kommt dem Urteil auch Signalwirkung für die oft schleppende Umsetzung von internationalen Vereinbarungen zum Schutz der Biodiversität zu.



Greenpeace-Meeresexperte Thilo Maack forderte, jetzt müsse "die japanische Walfangflotte eingemottet und das Fangschiff verschrottet werden". Walfang gehöre nicht ins 21. Jahrhundert, sondern ins Geschichtsbuch.