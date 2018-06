Erstmals hat ein Atomreaktor in Japan die nach der Katastrophe von Fukushima eingeführten Sicherheitsanforderungen erfüllt. Das Kernkraftwerk Sendai habe als erste der Anlagen die wichtige Hürde zur Wiederinbetriebnahme genommen, teilte die Atomregulierungsbehörde am Mittwoch mit. Die Ermittler hätten festgestellt, dass an der Anlage schwere Störfälle wie der Super-GAU in Fukushima im März 2011 vermieden werden könnten.

Nach einer weiteren 30-tägigen Prüfperiode will die Atombehörde entscheiden, ob sie grünes Licht für eine Wiedereröffnung der zwei Reaktoren am Sendai-Komplex gibt. Ein Neustart vor dem Herbst ist allerdings unwahrscheinlich: Die Regierung und die Betreiberfirma Kyushu Electric Power haben vereinbart, die Bevölkerung und die örtlichen Behörden in eine Entscheidung über das Hochfahren der Anlage einzubinden. Dies könnte mehrere Monate dauern.

Demonstrationen gegen Atomenergie

Während der im Internet übertragenen, öffentlichen Sitzung der Regulierungsbehörde protestierten einige Atomkaftgegner gegen die Entscheidung. Auch vor der Anlage in Sendai gab es Medienberichten zufolge Proteste. Im Laufe des Tages wurden größere Demonstrationen erwartet.



Gesundheitsfolgen AKW-Havarien Box Gesundheitsfolgen nach Tschernobyl und Fukushima Strahlentote

134 Arbeiter in Tschernobyl bekamen direkt nach dem GAU extrem viel Radioaktivität ab. 28 von ihnen starben in den ersten vier Monaten an inneren Blutungen, Geschwüren und Organversagen. In Fukushima erkrankte niemand an einer akuten Strahlenkrankheit. Krebserkrankungen

Radioaktives Jod reichert sich im Körper an und fördert Schilddrüsenkrebs, der gut behandelbar ist. Nach Tschernobyl erkrankten etwa 6.000 Menschen, bis 2005 starben laut UN 15 von ihnen. In Japan flohen die Menschen frühzeitig. Die Krebsfälle werden kaum messbar sein. Langzeitfolgen und Psychologie Langzeitfolgen

Nach einem GAU belastet radioaktives Caesium die Böden. Vorsorglich wird der Verzehr kontaminierter Nahrungsmittel verboten. Drei Jahrzehnte nach Tschernobyl gibt es allerdings keine sicheren Belege für eine gestiegene Zahl an Krebserkrankungen, außer von Schilddrüsenkrebs. Angst und Depression

Unterschätzt wird meist das psychosoziale Leid der Menschen, die in den Sperrzonen um Tschernobyl und Fukushima lebten. Tschernobyl-Flüchtlinge leiden bis heute häufiger unter Ängsten und Depressionen, und viele begannen zu rauchen und zu trinken.

Am 11. März 2011 hatte ein Beben der Stärke 9,0 vor der Küste von Tohoku einen verheerenden Tsunami ausgelöst, der wiederum zu Kernschmelzen in Fukushima führte. In der Atomanlage wurden vier der sechs Reaktoren zerstört, die Umgebung wurde verstrahlt. Japan kämpft noch immer mit den Folgen, die Arbeiten an dem havarierten Kraftwerk dauern an.

Als Konsequenz aus dem Desaster wurden die 48 Reaktoren im Land vom Netz genommen und im vergangenen Juli Sicherheitstests eingeführt. Ministerpräsident Shinzo Abe will langfristig einige der Kernkraftwerke wieder in Betrieb nehmen lassen, um die Wirtschaft nicht zu stark zu belasten.