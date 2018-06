Wilde Geparden sind Hochleistungsjäger. Innerhalb kurzer Zeit beschleunigen sie auf hohe Geschwindigkeiten. So gelingt es ihnen, selbst schnelle Beutetiere wie Antilopen zu reißen. Die Jagd kostet sie einiges an Energie – umso ärgerlicher, wenn Löwen oder Hyänen ihnen das aufwendig erlegte Mahl anschließend rauben, was keine Seltenheit ist. Die erneute Jagd auf ein weiteres Herdenmitglied würde die Tiere stark schwächen, zahlreichen gar das Leben kosten. So zumindest lautete die bisherige These.

Zwei aktuelle Studien, die im Magazin Science veröffentlicht wurden, aber zeigen: Die Raubkatzen jagen absolut effizient. Die meiste Energie kostet nicht der Sprint. Es strengt Geparden und ebenso Pumas weit mehr an, ihre Beute überhaupt erst aufzuspüren, als sie zu erlegen. Das jedoch ist mit den Jahren immer schwieriger geworden.



Für ihre Untersuchungen haben beide Forschergruppen mehrere Wochen mit den Tieren im Busch verbracht. Das erste Team analysierte zwei Wochen lang den Tagesablauf von 19 Geparden im Kgalagadi Transfrontier Park, der sich über die Landesgrenze von Südafrika und Botswana erstreckt. Die Forscher aus den USA und Irland notierten, wie lange die Raubkatzen schliefen, saßen und rannten. Anschließend berechneten sie anhand von Kot- und Urinproben wie viel Energie die Tiere dafür jeweils benötigten.

Das Ergebnis: Im Vergleich zur oft langwierigen Suche nehme das kraftraubende Reißen der Beute nur eine sehr kurze Zeit in Anspruch, schreiben die Wissenschaftler (Scantlebury et. al., 2014). Deshalb sei es für Geparden kein Problem, wenn ihnen Löwen oder Hyänen gelegentlich ihre Beute stehlen. Eine weitere Jagd nach einer verlorenen Mahlzeit erhöht den Berechnungen zufolge den täglichen Energiebedarf eines Geparden nur um zwölf Prozent, errechneten die Forscher. Tödlich sei das nicht.

Die Arbeit des zweiten Forscherteams stützt die Beobachtung, dass Raubkatzen die perfekten Jäger sind – schnell, effizient und keineswegs verschwenderisch. Die Wissenschaftler der Universität von Kalifornien in Santa Cruz analysierten das Jagdverhalten von Pumas, indem sie die Tiere mit Tracking-Halsbändern ausstatteten und damit deren Wanderung und Tempo aufzeichneten (Williams et.al., 2014). Dabei zeigte sich zwar, dass Pumas mehr als doppelt so viel Energie in die Suche nach Futter stecken als bisher angenommen. Im Moment des Angriffs aber dosieren sie ihren Energieeinsatz sehr genau. Wie viel Energie sie aufwenden, ist abhängig von der Größe des Beutetieres und der Strecke, die sie bis zum Snack zurücklegen mussten. Stets bliebe Kraft für eine neue Jagd.



Der Mensch ist Schuld, nicht die Hyäne

In früheren Studien war vermutet worden, dass Beute-stehlende Löwen und Hyänen zum Niedergang der Tiere beitragen. Im vergangenen Jahrhundert war die Zahl der Geparden beispielsweise von geschätzt 100.000 auf 10.000 gesunken. Die neuen Daten stützen diese These laut der Forscher jedoch nicht. Die Ursache sei eine andere, altbekannte: der Mensch.

Weil dieser immer stärker in die Natur eingreift, müssten die Tiere immer weitere Strecken zurücklegen, um Beute zu finden, sagt der Biologe Johnny Wilson von der North Carolina State University laut einer Mitteilung der Universität. Die Menschen machten den Geparden das Leben schwer, indem sie "den Bestand ihrer Beutetiere verringern oder Zäune und Barrieren aufstellen". Die ohnehin kraftzehrende Suche nach Nahrung würde dadurch noch anstrengender.