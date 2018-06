Die Erde besteht zu 38 Prozent aus einem Mineral, das bis heute keinen Namen trug. Es zählt zu den Perowskiten – Verbindungen aus Magnesium, Eisen und Kalzium, die nur unter extrem hohem Druck entstehen können – in den Tiefen des Erdmantels zum Beispiel.



Bis heute weiß man wenig über diese Stoffe. Das Material ist schwer bis gar nicht zugänglich: Es kommt auf der Erde nur in Tiefen um die 600 bis unter 2.200 Kilometern vor, in die keine Bohrungen reichen. Wissenschaftler um Oliver Tschauner von der University of Nevada berichten im Magazin Science (Tschauner et. al, 2014), wie es ihnen trotzdem gelungen ist, das Mineral zu analysieren.

Charakteristisch ist, dass es nur unter großem Druck entsteht. Aus diesem Grund findet es sich nur sehr tiefen Gesteinsschichten – oder aber auf Meteoriten, Gesteinsbrocken aus dem All, die unter starkem Druck entstanden sind. Tschauner und seine Mitstreiter hatten Partikel des bereits 1879 in Australien eingeschlagenen Tenham-Meteoriten auf Spuren des Stoffs untersucht. Sie wurden fündig: Behutsam isoliert, machten sie unter Röntgenstrahlung die würfelförmige Struktur des Minerals sichtbar.



Benannt nach dem Pionier der Hochdruckphysik

Die Struktur stimmt mit Untersuchungen überein, die bereits an künstlich hergestellten Proben durchgeführt wurden. Die Arbeit des Teams um den Mineralogen Tschauner, der 1997 in Köln promovierte, ist dennoch mehr als reine Formsache. Denn erst jetzt, da das Material aus der Natur gewonnen und ausgewertet werden konnte, herrscht offiziell Gewissheit.



Jahrzehntelang hatten Wissenschaftler vergeblich versucht, an Proben des Minerals zu gelangen. Zwei ähnliche Untersuchungen waren gescheitert. In beiden Fällen wurde das Material bei der Analyse beschädigt, sodass eine einwandfreie Auswertung unmöglich war.

Tschauner und seine Mitautoren gehen davon aus, dass ihre Ergebnisse helfen werden, die Struktur des Erdinneren besser zu verstehen. Als offizielle Entdecker hatten sie das Recht, dem Mineral einen Namen zu geben. Sie tauften es Bridgmanit, nach Percy Bridgman. Der war Pionier auf dem Gebiet der Hochdruckphysik und wurde 1946 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet.