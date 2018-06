Der US-Bundesstaat Kalifornien wird erstmals die Wasserversorgung für alle Einwohner, Unternehmen und Farmer drastisch einschränken. Hintergrund ist die große Trockenheit. Sie erfordere noch nie dagewesene Maßnahmen, sagte Gouverneur Jerry Brown. Er verpflichtete Städte und Gemeinden in Kalifornien dazu, ihren Wasserverbrauch um 25 Prozent zu reduzieren.



"Die Leute müssen begreifen, dass wir in einer neuen Ära angekommen sind", zitiert die New York Times den Gouverneur. "Die Zeiten, in denen man jeden Tag den kleinen grünen Rasen bewässern konnte, sind vorbei." Dem Bericht zufolge müssen sich Kalifornier nun auch darauf einstellen, seltener zu duschen.

Der Erlass verlangt außerdem von Universitäten sowie von Betreibern von Golfplätzen, Friedhöfen und anderen großen Landflächen, bedeutend weniger Wasser zu verbrauchen. Auch dürfen Grünstreifen auf öffentlichen Straßen nicht mehr bewässert werden.



Kakteen statt Rasen

Damit auch langfristig der Wasserbedarf sinkt, sollen die 4,6 Millionen Quadratmeter Rasenflächen in den Grünanlagen der Städte durch anspruchslosere Pflanzen wie Kakteen, Agaven und Sukkulenten ersetzt werden. Darüber hinaus sollen Wasserversorger ihr Tarifsystem so ändern, dass Wasserverschwendung für die Verbraucher teuer wird.



Brown kündigte die Sparmaßnahmen an, nachdem Mitarbeiter die Schneedecke der Sierra Nevada geprüft hatten. Sie ist eines der Wasserreservoirs Kaliforniens.



Bereits im vorigen Sommer hatte der Staat Sparmaßnahmen verhängt. So dürfen seither die Einwohner nicht mehr ihre Bürgersteige und Einfahrten mit dem Gartenschlauch abspritzen, Springbrunnen mit Trinkwasser füllen oder Grünflächen so stark bewässern, dass überschüssiges Wasser ablaufen kann. In Kalifornien herrscht etwa seit vier Jahren Dürre.