Vorsicht, ohne Klimaanlage ist Ihnen der Tod sicher. Dieser Sicherheitshinweis könnte künftig in Prospekten stehen, die zur Reise an den Persischen Golf einladen. Denn zum Ende dieses Jahrhunderts sind in den Hauptstädten der Region wie Doha oder Abu Dhabi derart extreme Wetterlagen denkbar, die ein Überleben unter freiem Himmel unmöglich machen.



Was drastisch klingt, ist nicht vollkommen unmöglich. Es ist eine Prognose, die ein Computermodell der beiden Umwelttechniker und Klimaforscher Jeremy Pal und Elfatih Eltahir nahelegt (Pal & Eltahir, Nature Climate Change, 2015). Sollte die Menschheit weiter wie bisher Treibhausgase in die Atmosphäre pusten, würde bis 2100 die globale Durchschnittstemperatur um 4 Grad Celsius steigen. Am Rande des Persischen Golfs könnten so Hitzewellen entstehen, die definitiv tödlich wären. Und zwar nicht nur für kranke, geschwächte und ältere Menschen, sondern praktisch für jeden, der sich draußen länger als etwa sechs Stunden aufhält. Es wäre wie in der Sauna eingesperrt zu sein: Hitze und Schwüle würden den Körper so stark aufheizen, dass Schweiß als natürliche Kühlung nicht mehr ausreicht und letztlich die Organe versagen.



Die Auswirkungen wären auch für Millionen von Pilgern gefährlich, die jedes Jahr nach Mekka reisen, um den Hadsch zu machen. Extreme Temperaturen und Schwüle könnten auf diesem Teil der Arabischen Halbinsel vor allem für ältere Menschen lebensbedrohlich werden.



Die Hitze allein ist nicht das Problem

Schon heute leiden Menschen unter heißen Wetterlagen. Auch in Europa. In der ersten Augusthälfte 2003 beispielsweise stiegen die Temperaturen hier auf Rekordwerte, mit einem Höchstwert von 47,3 Grad Celsius im portugiesischen Alentejo. Über einen Zeitraum von zwei Wochen kühlte es selbst nachts kaum ab. Zwischen 20.000 und 70.000 Menschen starben auf dem Kontinent an den Folgen der extremen Hitze, die auch über Teilen Deutschlands hing.

Pal und Eltahir prognostizieren für die Arabische Halbinsel noch weit dramatischere Wetterereignisse mit Temperaturen von mehr als 60 Grad Celsius an Orten wie Kuwait-Stadt. Dies würde die historischen Hitzewellen in Europa "wie ein erfrischendes Ereignis" erscheinen lassen, sagt Studienautor Jeremy Pal. Etwa alle zehn Jahre ab 2071 könnte man während einer Hitzewelle wohl nur mit Klimaanlagen überleben. Betroffen sind die Hauptstädte von Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie iranische und saudi-arabische Städte wie Bandar Mahsshahr oder Dhahran. Für Menschen, die im Freien seien und arbeiteten, wäre das Wetter unerträglich. Nur wenn die globale Durchschnittstemperatur um nicht mehr als 2,6 Grad Celsius ansteigen würde, ließe sich die Entwicklung bremsen. Dafür müssten die weltweiten Emissionen sinken.

Zwischen den Jahren 2071 und 2100 könnte die Feuchttemperatur am Persischen Golf die Schwelle von 35 Grad Celsius überschreiten. Wer sich während solcher Hitze- und Schwüleextreme im Freien aufhält, stirbt innerhalb weniger Stunden an Überhitzung. © Research Square/Pal and Eltahir

Die Hitze allein ist nicht das Problem, hinzu kommt der Schwülegrad. Der menschliche Körper kühlt sich ab, indem er Schweiß produziert und so über die Haut Hitze abgibt. Doch es gibt ein physikalisches Limit, ab dem die natürliche Klimaanlage versagt. Dieser Wert lässt sich über die Feuchttemperatur bestimmen. Sie gibt an, bis wann sich etwas über Luftaustausch und Verdunstung kühlen lässt. Liegt die Feuchttemperatur fast auf Höhe der Körpertemperatur oder leicht darüber – also ab 35 Grad Celsius – dann versagt auf Dauer der Kreislauf, der Mensch stirbt innerhalb weniger Stunden.

Noch wurde auf der Erde bislang keine Hitzeperiode aufgezeichnet, während der diese Schwelle erreicht worden wäre. Unter heutigen klimatischen Bedingungen simulieren auch die Modelle von Pal und Eltahir diesen kritischen Wert nicht.