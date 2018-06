2/9

Die Vorrichtung verbindet sich über Sporen (2) mit dem Baum. Ein biochemischer Sensor (1) meldet Alarm, falls die Eiche von den Keimen befallen ist. Daraufhin entsteht eine Pumpe (4), mit einer inneren und einer äußeren Kammer, die durch eine Membran (5) getrennt sind. Ventile (3) in der äußeren Kammer verhindern, dass Luft eindringt. In der inneren Kammer entstehen Sporen (6) sowie ein Mittel (7), mit dem sich die Keime bekämpfen lassen. Ist der Ballon komplett aufgeblasen, pumpt die Membran das Mittel in den Baum. Anschließend koppelt er ab (10) und fällt in sich zusammen. Zugleich setzt die Pumpe Sporen frei, damit sich die Eiche fortpflanzen kann.