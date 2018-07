Eine gute Kamera allein reicht nicht, um Tiere in bester Pose einzufangen. Diese Fotografen waren zudem zur richtigen Zeit am richtigen Ort – mancher hatte jahrelang auf den perfekten Moment gewartet. Mit ihren Aufnahmen haben sie sich nun für den diesjährigen National Geographic Nature Photographer of the Year Contest qualifiziert. Noch bis zum 4. November können Naturfotografen ihre Werke einreichen. Sind Sie bereit?