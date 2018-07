Trotz des Wirtschaftswachstums ist der weltweite Ausstoß an Kohlendioxid (CO2) aus fossilen Brennstoffen das dritte Jahr in Folge kaum gestiegen. Das berichten die Autoren einer aktuellen Studie des Forschungsverbundes Global Carbon Project. Demnach sei der Ausstoß von Kohlendioxid im vergangenen Jahr weltweit stabil geblieben. 2014 wuchs der CO2-Ausstoß noch um 0,7 Prozent, im laufenden Jahr rechnen die Forscher mit einem Zuwachs von 0,2 Prozent. Und sie halten fest: Das derzeitige Niveau reicht nicht, um die Erderwärmung auf zwei Grad zu begrenzen.



In den vergangenen drei Jahren wurden den Autoren zufolge durchschnittlich jeweils etwa 36,4 Milliarden Tonnen Kohlendioxid ausgestoßen, wie sie in der Fachzeitschrift Earth System Science Data schreiben. Interessant an der Entwicklung der Emissionen ist vor allem der Fakt, dass parallel dazu die Wirtschaft weiter wächst. In einer Zeit starken Wirtschaftswachstums sei eine solche Entwicklung der Emissionen "beispiellos", schreiben die Forscher.

Möglicherweise sei eine Trendwende erreicht, heißt es in dem Bericht weiter. Im Jahrzehnt vor 2013 seien die Emissionen jährlich um 2,3 Prozent gestiegen. Man müsse allerdings abwarten, ob sich die aktuelle Entwicklung des Ausstoßes beibehalten lässt.

Die Klimakonferenz in Marokko Der Klimagipfel in Marrakesch Vom 7. bis 18. November 2016 haben sich Delegierte aus mehr als 190 Ländern in Marrakesch getroffen, um über die Umsetzung des Pariser Klimavertrags zu beraten. Ziel war es, über konkrete Schritte und Zeitpläne zu entscheiden. Ein Jahr zuvor hatten die Staaten in Paris beschlossen, die Erderwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen, falls möglich sogar auf unter 1,5 Grad. Der Pariser Vertrag vereint erstmals Industrie-, Schwellen- und Entwicklungsländer im gemeinsamen Kampf gegen den Klimawandel. Am 4. November, kurz vor Beginn der Konferenz, war er offiziell in Kraft getreten, weil große Staaten und Gemeinschaften wie China, die USA und die EU ihn rasch ratifiziert hatten. Damit können die USA auch nach dem Wahlsieg des Klimawandelskeptikers Donald Trump nicht so leicht vom Abkommen zurücktreten. Streng genommen findet der Pariser Vertrag ohnehin erst nach 2020 Anwendung. Bis dahin gilt noch sein Vorläufer, das Kyoto-Protokoll. Waldschutz, Geld, Leben mit der Erderwärmung Trotz aller Abkommen und Versprechen: Derzeit sieht es so aus, als würde sich die Erde eher um mehr als drei Grad erwärmen als nur um zwei Grad. Und die CO2-Konzentration in der Atmosphäre ist so hoch, dass die vereinbarten Klimaziele wohl nur erreicht werden können, wenn man Mittel findet, das Kohlendioxid wieder aus der Luft zu holen und zu binden. Eine andere Frage ist, wie sich arme Länder unterstützen lassen, um sich an die Folgen der Erderwärmung anzupassen – etwa durch moderne Methoden in der Landwirtschaft. Viele Entwicklungs- und Schwellenländer leiden stark unter Wetterextremen, sie sind darauf angewiesen, dass Finanzversprechen eingehalten werden. Ein eher technischer, aber wichtiger Punkt: Die Staaten müssen sich darauf einigen, wie ihre ganz unterschiedlichen Klimaziele erfasst und verglichen werden sollen. Der deutsche Klimaschutzplan Umweltministerin Hendricks wollte ursprünglich vor dem Marrakesch-Gipfel einen nationalen Klimaschutzplan durch das Kabinett bekommen. Doch der Widerstand war zu groß. Die Regierung diskutierte monatelang über den Plan; vor allem die Wirtschaftspolitiker der Union und Vizekanzler Sigmar Gabriel bremsten. Kurz vor dem Beginn des Gipfels war die Situation so verfahren, dass die Umweltministerin die Bundeskanzlerin zu Hilfe rief. Am 8. November scheiterte Hendricks dann erneut mit dem Versuch, vor ihrer Abreise nach Marrakesch doch noch einen Kompromiss durchs Kabinett zu bekommen. Erst am 14. November, zur Halbzeit der Klimakonferenz, segnete das Kabinett Hendricks' Plan ab. Dieser legt nun fest, wie stark einzelne Sektoren, zum Beispiel Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft, ihre Emissionen in Zukunft mindern sollen. In Marrakesch wurde das positiv aufgenommen. Ein konkretes Datum zum Kohleausstieg fehlt jedoch. (mit dpa)

Die Stabilisierung des Emissionslevels ist den Forschern zufolge vor allem dem geringeren Kohleverbrauch in China zu verdanken. China stellt mit 29 Prozent den größten Anteil an C02-Emissionen weltweit. Ob der Trend in China anhält, sei jedoch fraglich. In China sanken 2015 die Emissionen um 0,7 Prozent – nachdem sie ein Jahrzehnt lang um mehr als fünf Prozent jährlich gewachsen waren. Die Autoren warnten aber vor voreiligen Schlüssen. "Es ist schwer zu sagen, ob die chinesische Verlangsamung auf einen erfolgreichen und reibungslosen Umbau der chinesischen Wirtschaft zurückgeht oder ein Zeichen wirtschaftlicher Instabilität ist", sagte Co-Autor Glen Peters vom Osloer Forschungszentrum Cicero.

Auch in den USA sei der Kohleverbrauch gesunken, Öl und Gas haben allerdings zugelegt. Die Vereinigten Staaten sind der weltweit zweitgrößte CO2-Produzent. Der Ausstoß an Treibhausgasen in den USA sei 2015 um 2,6 Prozent gefallen. Die Forscher erwarten für China und die USA in diesem Jahr einen weiteren Rückgang.

Durch die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten sind die Klimaziele des Landes jedoch gefährdet. Trump hatte im Wahlkampf angekündigt, die Kohleindustrie in den USA wieder zu stärken. Zudem hat der Republikaner den Klimawandel als Schwindel bezeichnet und angekündigt, das Pariser Klimaabkommen aufzukündigen.

Um dem Klimawandel zu begegnen, reiche eine reine Stabilisierung der Emissionen allerdings nicht, betonten die Forscher. "Das ist eine große Hilfe im Kampf gegen den Klimawandel, aber es ist nicht genug", sagte Corinne Le Quéré von der britischen Universität von East Anglia, die an der Studie beteiligt war. "Die weltweiten Emissionen müssen jetzt rasch abnehmen, nicht nur aufhören zu wachsen."