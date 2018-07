Die Flugkunst einer Vogelart beeinflusst entscheidend die Form ihrer Eier. Gute Flieger legen tendenziell asymmetrische oder elliptische Eier, weniger gute eher kugelige, wie ein internationales Forscherteam im Fachblatt Science berichtet (Stoddard et al., 2017). Demnach führte die Entwicklung eines stromlinienförmigen Körpers, der für eine hohe Flugleistung erforderlich ist, zu Veränderungen der Eiform.

Kugelig, zapfenförmig oder eben eierig – Vogeleier liegen in zahllosen Varianten in Nestern. Zur Erklärung der erstaunlichen Vielfalt kursieren zahlreiche Theorien. Eine besagt, dass konische Eier bei Küstenvögeln entstanden, um ein Herunterrollen von den Brutplätzen an Klippen zu verhindern. Einer anderen Theorie zufolge hängt die Form mit der Zahl der Eier in einem Gelege zusammen. Zudem wurden Umweltbedingungen, Ernährung und die Entwicklung der Küken mit der Form in Verbindung gebracht. Bisher konnte aber keine Erklärung die Vielfalt für alle Arten erklären.

Mary Caswell Stoddard von der Princeton University und ihre Mitarbeiter analysierten nun anhand von Fotos die Form von fast 50.000 Eiern von rund 1.400 Vogelarten. Die Eier waren meist im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert gesammelt worden und repräsentierten Arten aus der ganzen Welt. Die Wissenschaftler quantifizierten jeweils zwei Werte: wie asymmetrisch und wie elliptisch ein Ei ist. Ein asymmetrisches Ei hat ein stumpfes und ein spitzes Ende, ein elliptisches ist an beiden Enden in die Länge gezogen.

Mary Caswell Stoddard inmitten ihrer Ei-Sammlung an der Princeton University © Denise Applewhite

Guter Flug führt zu asymmetrischem Ei

Die Analyse zeigte, dass die Übergänge zwischen den Eiformen fließend sind. Wiesenstrandläufer (Calidris minutilla) legen die asymmetrischsten Eier, das Hammerhuhn (Macrocephalon maleo) die elliptischsten. Die häufigste Form war übrigens nicht die eines typischen Hühnereis.

Die Forscher erstellten nun einen Stammbaum für 1.209 der untersuchten Vogelarten und glichen die Form ihrer Eier mit etlichen Faktoren ab, etwa dem Lebensraum, den Umweltbedingungen, der Größe der Gelege oder der Art des Nestes. Außerdem ermittelten sie für alle Arten den sogenannten Handflügelindex, der die Leistungsfähigkeit beim Fliegen widerspiegelt.

Frisch aus dem Ei: ein Möwenküken © M.C. Stoddard

Die Auswertung ergab, dass die Eiform unter anderem mit der Flugkunst der jeweiligen Vogelart in Verbindung steht: Je besser eine Art fliegen kann, desto eher legt sie elliptische oder asymmetrische Eier. Mauersegler etwa, die fast ihr ganzes Leben fliegend verbringen, legen sehr elliptische, flugunfähige Strauße hingegen eher rundliche Eier. Das Ergebnis lege nahe, dass Anpassungen an das Flugvermögen die Formenvielfalt der Vogeleier angetrieben haben, schreiben die Forscher. Nachrangig beeinflussten bei einzelnen Arten noch weitere Faktoren die Form, etwa die Gelegegröße.

Schmalere Eier aufgrund der Beckenform

Die Wissenschaftler zeigten zudem, dass nicht die Schale, sondern vor allem die darunterliegende Membran die Eiform prägt. Vermutlich werde die Form angelegt, während das Ei durch einen der letzten Abschnitte des Legedarms wandert. Unterschiede in der Dicke der Membran und in der Druckempfindlichkeit in verschiedenen Bereichen führten dann zur Ausbildung der jeweiligen Form. Die Schale werde erst später angelegt. Werde sie entfernt, behalte das Ei trotzdem seine Form.

Die Studie werfe weitere Fragen auf, schreibt Claire Spottiswoode von der Universität Kapstadt in einem Kommentar (Science, 2017). So sei unklar, warum genau stromlinienförmige Körper besonders elliptische oder asymmetrische Eier hervorbringen. "Womöglich benötigen stromlinienförmige Vögel schmalere Eier, um sie durch ihr schmaleres Becken zu navigieren – und da der einzige Weg, ein Küken in ein schmaleres Ei zu verpacken, ist, das Ei länger zu machen, entstehen elliptische und asymmetrische Formen."