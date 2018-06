"Krebserregend" – diese Warnung wird in Kalifornien künftig auf den Verpackungen von Glyphosat zu lesen sein, dem am weitest verbreiteten Unkrautvernichter der Welt. Wie die im US-Bundesstaat zuständige Behörde für Gesundheit und Umwelt am Montag mitgeteilt hat, steht es ab dem 7. Juli offiziell auf der Liste mit Chemikalien, die krebserregend sein können. Das Mittel wird unter anderem von Landwirten, auf Golfplätzen und in Weingebieten eingesetzt.

Grundlage für die Entscheidung ist unter anderem eine Untersuchung der Internationalen Krebsagentur IARC. Diese war zuletzt 2015 zu dem Ergebnis gekommen, dass die Chemikalie "wahrscheinlich krebserregend" sei – und hatte sie entsprechend in die wenig aussagekräftige Kategorie 2A ihres Bewertungssystems aufgenommen; in der Kategeorie steht beispielsweise auch rotes Fleisch. Weil die IARC bloß grundsätzlich untersucht, ob ein Stoff beim Menschen Krebs erregen kann – unabhängig von Dosis und Ausmaß – geriet die Bewertung rasch in die Kritik. "Wahrscheinlich krebserzeugend" heißt nicht, dass ein Wirkungszusammenhang gewiss ist.

Glyphosatzulassung Das Mittel: Glyphosat Erstmals wurde Glyphosat 1950 von der Firma Monsanto synthetisiert. Seit den siebziger Jahren wird der Stoff in der Landwirtschaft eingesetzt. Als wesentlicher Inhaltsstoff des Pflanzenschutzmittels Roundup tötet es Unkraut auf Feldern mit Raps, Mais und anderen Nutzpflanzen. Heute ist Glyphosat das mit Abstand am meisten eingesetzte Pestizid. Sein Einsatz hat sich in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt, wie etwa die Studie eines Pestizidforschers zeigt (Benbrook et al., 2016). Zunächst wurde die Chemikalie vor allem vor der Aussaat verwendet, um Äcker von Unkraut zu befreien. Doch seitdem es gentechnisch veränderte Pflanzen gibt, die gegen Glyphosat resistent sind, kann es auch nach der Saat eingesetzt werden. Der Streit Soll die Chemikalie weiter erlaubt sein? Laut der EU-Wirkstoffprüfung ist eine Neubewertung von Glyphosat erforderlich, ehe Politiker über eine weitere Zulassung entscheiden können. Als verantwortliche Behörde hat das Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) mehr als 1.000 Studien und Dokumente ausgewertet und 2013 erste Ergebnisse als Entwurf vorgelegt. Es folgte eine öffentliche Diskussion, ein Jahr später haben die Prüfer ihren Bericht an die Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) übergeben. Deren Fachleute haben die Daten ebenfalls geprüft und kamen zu dem Schluss: Glyphosat ist nicht krebserregend. Dann aber veröffentlichte die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) im März 2015 einen Bericht, dem zufolge das Pflanzengift für den Menschen "wahrscheinlich krebserregend" sei. Das BfR überprüfte seine Daten, ebenso die EFSA, beide befinden erneut, die Chemikalie ist "wahrscheinlich nicht krebserregend". Im Mai 2016 zog das JMPR nach. Die Pestizidexpertengruppe der Weltgesundheitsorganisation veröffentlichte einen Bericht, laut dem Glyphosat eine sehr geringe akute Toxizität aufweise. Entsprechend sei es sehr unwahrscheinlich, dass Glyphosatrückstände in der Nahrung das Krebsrisiko für den Menschen erhöhen. Die Entscheidung Wegen der Unstimmigkeiten hatte die EU-Kommission eine Bedenkzeit bis Ende Juni eingeräumt. Entsprechend hat sie die Zulassung von Glyphosat bis Mitte 2016 verlängert. Im Frühsommer sollte der Fachausschuss die endgültige Entscheidung über die Zukunft von Glyphosat treffen. Das tat er aber nicht. Zwar bestünde die Möglichkeit, sich erneut für eine zwischenzeitliche Verlängerung der Zulassung auszusprechen. Das wollte die EU-Kommission laut einer Kleinen Anfrage der Grünen möglichst vermeiden. Am 29. Juni 2016 entschied die Kommission dann: Die Zulassung des umstrittenen Unkrautvernichters wird um bis zu 18 Monate verlängert.

Mit dem Urteil hatten sich die Forscher zudem gegen die Gutachter einer deutschen Behörde und gegen die Agrarindustrie gestellt, die kein erhöhtes Risiko für die Gesundheit des Menschen sahen. Ebenso war im März diesen Jahres die EU-Chemikalienagentur ECHA zu dem Schluss gekommen, das Mittel als nicht krebserregend einzustufen. Auch weise es keine mutagenen, fortpflanzungsschädigenden oder genotoxischen Eigenschaften auf, hieß es weiter. Glyphosat könne allerdings zu schweren Augenverletzungen führen, auch sei es giftig für Tiere und Pflanzen, die in Gewässern leben.



Der Streit darüber, wie aussagekräftig welche Studien sind, inwiefern Gremien wirklich unabhängig geurteilt haben, ob Monsanto Einfluss auf Forscher genommen hat und welches Gesundheitsrisiko nun tatsächlich von Glyphosat ausgeht, dauert an. Lange Zeit wurde die Debatte emotional und wenig objektiv geführt.

In Europa steht derweil die endgültige Entscheidung aus, ob Glyphosat künftig weiter zugelassen wird. Zuletzt hatte die EU-Kommission die Zulassung im Juni 2016 um bis zu 18 Monate verlängert.

Der Beschluss der kalifornischen Behörde kommt für Monsanto ungelegen. Der deutsche Bayer-Konzern übernimmt das Unternehmen derzeit für 66 Milliarden Dollar. Kritiker der Transaktion befürchten ein Imageproblem für Bayer. Denn Monsanto sieht sich wegen Glyphosat immer neuen Klagen ausgesetzt. Der US-Konzern will gegen die Entscheidung in Kalifornien vorgehen und nannte sie "ungerechtfertigt auf der Basis von Wissenschaft und Gesetz". Die bisherigen Klagen waren jedoch erfolglos.



Durch die Maßnahme in Kalifornien könnten Monsanto und andere Firmen, die solche Unkrautvernichter herstellen, dort gezwungen werden, Warnungen auf die Produktverpackungen zu kleben.