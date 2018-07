Im Jahr 2016 wurden fast 40 Tonnen Elefantenstoßzähne beschlagnahmt. Dies ist der höchste Wert, seit der Handel mit Elfenbein 1989 weltweit verboten wurde; so steht es in einem Bericht der Artenschutzkonferenz Cites.



Der zunehmende Elfenbeinhandel stelle Cites zufolge ein "widersprüchliches Phänomen" dar. Denn die illegale Jagd auf Elefanten in Afrika sei das fünfte Jahr in Folge zurückgegangen. "Die kollektive globale Anstrengung, die im Gange ist, beginnt zu fruchten, aber wir haben unser Ziel noch nicht erreicht", sagte der Cites-Generalsekretär John Scanlon.



Die 40 Tonnen, die beschlagnahmt wurden, sind drei Mal so viel wie noch 2007. Dies sei sowohl auf den florierenden Handel auf dem Schwarzmarkt als auch auf verstärkte Kontrollen an den Grenzen zurückzuführen, sagte Scanlon.



Die Population der Tiere nimmt insgesamt weiter ab. Der Bericht zitiert Angaben der Weltnaturschutzunion (IUCN), wonach die Zahl der afrikanischen Elefanten im vergangenen Jahrzehnt von mehr als 520.000 auf 415.000 zurückging. Zahlreiche Elefanten werden während bewaffneter Konflikte getötet. Ein weiterer wichtiger Grund für den Rückgang der Bestände ist neben der Wilderei, dass der natürliche Lebensraum der Elefanten abnimmt.

In Afrika hat Botswana die größte Elefantenpopulation. In Kenia, Namibia, Ruanda, Südafrika und Uganda bleiben die Bestände konstant oder nehmen zu. In den Staaten Zentralafrikas, etwa in der Zentralafrikanischen Republik oder dem Kongo, sind Massaker an Elefanten dagegen immer noch häufig.

Elefanten und Elfenbein Elfenbein Elfenbein galt schon vor mehr als 1000 Jahren als wertvolles Material, aus dem Schmuck, Geld und Kunstgegenstände gefertigt wurden. Das auch als Weißes Gold bezeichnete Material aus Tierzähnen wird heute vor allem in Asien illegal gehandelt, wo Elfenbeinpulver als Potenzmittel gilt. Verbotener Handel Seit 1989 ist der Handel mit Elfenbein nach dem Washingtoner Artenschutzabkommen (Cites) grundsätzlich verboten. Allerdings gibt es Ausnahmen für antike Elfenbeinprodukte – und die Umsetzung der Gesetze gelingt in vielen Ländern kaum. Vor allem Elefanten und Nashörner sind weiterhin durch Wilderer bedroht. Bedrohte Elefanten Der Internationale Tierschutz-Fonds IFAW schätzt, dass die Zahl der Afrikanischen Elefanten von etwa 1,2 Million im Jahre 1980 auf heute noch gut 450.000 Tiere zurückgegangen ist. In Asien leben nur noch 35.000 bis 40.000 Elefanten in freier Wildbahn. Trotz des strengen Schutzstatus der Tiere werden auch heute noch jährlich mindestens 20.000 Elefanten in Asien und Afrika wegen ihrer Stoßzähne getötet. Jagd auf Nashörner Neben den Elefanten sind auch Nashörner durch Wilderei gefährdet. In Afrika leben schätzungsweise noch 3700 Spitzmaulnashörner (Quelle: WWF). Während das Nördliche Breitmaulnashorn (Ceratotherium simum cotoni) so gut wie ausgestorben ist, haben vom Südlichen Breitmaulnashorn (Ceratotherium simum simum) schätzungsweise 14.500 Exemplare überlebt. Vor allem in Simbabwe geht die Jagd auf Nashörner nahezu ungehindert weiter. Asiatische Banden wildern die Tiere in dem korrupten und politisch instabilen Land, während Naturschützer dort wenig ausrichten können.

Im März hatte China, der weltgrößte Markt für Elfenbein, den Handel mit den Stoßzähnen untersagt. Das Forstwirtschaftsministerium in Peking schloss 70 Fabriken und Geschäfte. Bis Ende des Jahres sollen etwa 100 weitere Betriebe geschlossen werden.

Auf der Cites-Artenschutzkonferenz wurde im Oktober 2016 eine Resolution verabschiedet, die die teilnehmenden Länder zur Schließung ihrer nationalen Elfenbeinmärkte auffordert. Auch die USA und Hongkong, nach China die zwei größten Abnehmer, leiteten ein entsprechendes Verbot ein. Die EU-Kommission hatte im Mai Maßnahmen zur Bekämpfung von Wilderei und zur Unterbindung des Handels mit Rohelfenbein verabschiedet.