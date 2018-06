Kosmische Strahlung aus hochenergetischen Protonen, Elektronen, Ionen und Gammastrahlung trifft permanent aus dem All auf die äußeren Schichten der Erdatmosphäre. Diese Teilchenschauer, teils verursacht von fernen Supernovae (siehe Infokasten), haben einen messbaren Effekt auf die Wolkenbildung und damit auf das Erdklima. Diesen Zusammenhang konnten nun dänische Wissenschaftler mit Simulationen und Experimenten in einer Wolkenkammer belegen. Ihre Studie – veröffentlicht im Wissenschaftsmagazin Nature Communications (Svensmark et al. 2017) – hilft auch, den Einfluss der Sonnenaktivitäten auf das Erdklima genauer zu bestimmen.

"Wir haben das letzte fehlende Puzzleteil entdeckt, um den Einfluss von Teilchen aus dem All auf das Klima der Erde zu erklären", sagt Henrik Svensmark von der Technischen Universität Dänemark in Lyngby, der Hauptautor der Studie. Mit seinen Kollegen fokussierte er sich auf das Wachstum von größeren Kondensationskeimen aus winzigen Aerosolpartikeln in der Atmosphäre.



Diese Schwebeteilchen aus Schwefeloxiden, Ammoniak oder flüchtigen organischen Kohlenwasserstoffen sind mit wenigen Nanometern Durchmesser noch zu klein, um als Kondensationskeime für Tropfen zu dienen und damit die Wolkenbildung zu unterstützen. Doch die Ionisierung dieser Partikel durch kosmische Strahlung fördert die Keimbildung und damit die Entstehung von Wolken.



Die Strahlung fördert die Bildung von Tropfen

Dieser Zusammenhang basierte zunächst auf aufwendigen Modellen, mit denen die Forscher das Wachstum von Kondensationskeimen aus Aerosolen simulierten. Tatsächlich half die Ionisation durch die kosmische Strahlung, damit sich Aerosolpartikel zu größeren Konglomerationen von mindestens 100 Nanometern Durchmesser zusammenballen konnten. An diesen Kondensationskeimen konnten darauf immer mehr Wassermoleküle andocken, um schließlich zum Tropfen heranzuwachsen. Je nach Stärke zeichnete die kosmische Strahlung für fünf bis 50 Prozent des Keimwachstums verantwortlich.

Astronomie So entstehen Sterne Sterne entstehen nach folgendem Schema: Es beginnt mit einer Gaswolke, die überwiegend aus Wasserstoff besteht. Sie kollabiert durch ihre eigene Schwerkraft. Ausgelöst werden kann das zum Beispiel durch die Druckwelle einer nahen Supernova, Dichtewellen der interstellaren Materie oder den Strahlungsdruck bereits entstandener Jungsterne. Als nächstes entstehen durch weitere Verdichtung der Gaswolke einzelne Globulen, das heißt räumlich eng begrenzte Staub- und Gaswolken, aus denen anschließend die Sterne hervorgehen: Das können sowohl Einzelsterne als auch Doppel- oder Mehrfachsternsysteme sein. Es geschehen selten Einzel-, sondern eher Gruppengeburten in Form von Sternhaufen. Ein schönes Beispiel sind die Plejaden (auch Siebengestirn genannt) im Sternbild Stier. Schließlich ist die Dichte so hoch, dass die Kernfusion beginnt. Wasserstoffatome fusionieren, werden dadurch zu Heliumatomen und setzen dabei Energie frei. Der Prozess ist als Wasserstoffbrennen bekannt. Und so sterben sie Nachdem Sterne lange Zeit gebrannt haben, kommt irgendwann der Zeitpunkt an dem ihnen ihr Brennstoff ausgeht. Was dann geschieht, hängt von der Masse der Sterne ab. Haben sie weniger als ein Drittel der Masse unserer Sonne, so erlöschen die Sterne nach und nach. Erst verdichten sie sich und werden zu Weißen Zwergen, sind sie ausgebrannt werden sie zu Schwarzen Zwergen. Liegt die Masse des Sterns dagegen zwischen einem Drittel und dem Doppelten unserer Sonne, so beginnt der Stern so heftig zu kollabieren, dass nun das aus dem Wasserstoff entstandene Helium fusionieren kann. Das Helium "brennt", die Temperatur und die Leistung des Sterns steigen an und der Stern bläht sich auf das 1.000-fache unserer Sonne auf. Ein sogenannter Roter Riesenstern entsteht. Ist auch der neue Brennstoff schließlich aufgebraucht, durchläuft dieser Stern jetzt auch den Zyklus eines Weißen Zwerges. Sterne, die das Doppelte bis Dreifache der Sonne umfassen, verbrennen nicht nur Helium. Die Fusionskette geht so weit, dass auch Kohlenstoff in diesen Sternen fusioniert, Energie freisetzt und zu Eisen wird. Auch diese Sterne enden letztlich als Weiße Zwerge. Übersteigt die Masse eines Sterns jedoch sogar das Dreifache der Sonnenmasse kommt es zu einer Supernova. Kurz bevor der Stern alles an Brennstoff verbraucht hat, kollabiert er so stark in sich, dass es am Ende eine gewaltige Explosion mit hellem Lichtblitz gibt. Lebensweg unserer Sonne Unsere Sonne leuchtet durch die Kernfusion des Wasserstoffs seit rund fünf Milliarden Jahren, wobei sie sich im Gleichgewicht zwischen Gasdruck und Gravitation befindet. Nach weiteren fünf Milliarden Jahren wird sie sich durch Verlagerung der Brennzone nach außen in einen Roten Riesenstern verwandeln. Der wird den Merkur verschlingen und die Planeten Venus, Erde und Mars versengen. Danach wird das produzierte Helium fusionieren. Ist auch das aufgebraucht, wird die Sonne in sich zusammenfallen, nicht ohne vorher ihre äußere Gashülle ins All geschleudert zu haben. Übrig bleibt ein weißglühender Kern, in dem keine Fusionsreaktionen mehr stattfinden – ein Weißer Zwerg. Dies ist ein Stern von der Größe der Erde, aber mit einer mittleren Dichte von zwei Tonnen pro Kubikzentimeter. Die Abkühlung wird dann weiter fortschreiten, unsere Sonne weiter verblassen, bis sie schließlich ihr Leben als Schwarzer Zwerg beendet.

Die Resultate der Berechnungen überprüfte die Arbeitsgruppe mit Experimenten in einer acht Kubikmeter großen Wolkenkammer. Die kosmische Strahlung stellten die Forscher mit ionisierender Gammastrahlung nach. Mit langen Messreihen über zwei Jahre, die insgesamt 3.100 Stunden dauerten, konnten die Forscher bestätigen, dass sich winzige Schwefelsäurepartikel nach einer Ionisierung verstärkt zu Kondensationskeimen zusammenballen konnten. Die ionisierende Gammastrahlung ließ die Wachstumsrate dieser Partikel um bis zu 30 Prozent ansteigen.



Auch die Sonnenaktivität beeinflusst das Klima

Svensmark und Kollegen konnten so theoretisch und experimentell den Einfluss kosmischer Strahlung auf die Wolkenbildung nachweisen. Damit lassen sich auch die indirekten Auswirkungen der Sonnenaktivität auf das Erdklima genauer bestimmen. Denn in Zeiten schwacher Sonnenaktivitäten gelangt wegen schwächerer Magnetfelder mehr kosmische Strahlung bis zur Erde. Mehr Wolken entstehen und das Erdklima kühlt sich ab. Umgekehrt führt eine starke Sonnenaktivität zu geringerer Wolkenbildung und einer Erwärmung. Temperaturschwankungen um bis zu zwei Grad Celsius in den vergangenen 10.000 Jahren könnten sich so erklären lassen. Diese Annahmen der dänischen Forscher sind in der Fachwelt allerdings noch umstritten.

Sollte sich unser Sonnensystem auf seiner Reise durch das Weltall Zonen von mehreren Supernovae annähern, halten die Forscher wegen der stärkeren kosmischen Strahlung sogar Temperaturschwankungen um bis zu zehn Grad Celsius für möglich. Solche Ereignisse sind allerdings ausgesprochen selten. Svensmark und Kollegen vermuten, dass sich die Erde zuletzt vor zwei bis drei Millionen Jahren einer Supernova angenähert haben könnte.