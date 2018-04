8/9

Viele Experten lassen die These von den schädlichen Borkenkäfern ohnehin nicht gelten. Ihnen zufolge erfüllt er durchaus eine wichtige Funktion im Ökosystem des Waldes: Befällt er geschwächte Bäume, sterben diese in der Regel ab. Machen sich die Käfer über totes, verrottendes Holz her, zersetzt sich dieses schneller und macht so schneller Platz für neue Pflanzen. Gesunde Bäume hingegen können sich meist aus eigener Kraft wehren. Sie töten die Käfer mit Harz ab, sobald sich diese in die Rinde bohren, um Eier abzulegen.