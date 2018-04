Acht Monate lang schickte die Forschergruppe menschengroße Unterwasserroboter bis zu 1.000 Meter in die Tiefe, nun ist sie sich sicher: Im Golf von Oman gibt es ein riesiges Gebiet, in dem es an kaum Sauerstoff gibt – und damit auch kein Leben. Die "Todeszone" sei größer als Schottland, heißt es in der Studie, die im Fachblatt Geophysical Research Letters veröffentlicht wurde. An der Untersuchung beteiligt waren Wissenschaftler der britischen Universität East Anglia und der Sultan-Kabus-Universität in Oman.

Todeszonen, so nennen Wissenschaftler die Gebiete mit so geringem Sauerstoffgehalt, dass Pflanzen und Tiere nicht überleben können. Sie kommen in einigen Meeresregionen in einer Tiefe zwischen 200 und 800 Metern natürlich vor. Allerdings können sie auch durch den Klimawandel entstehen. Denn: Durch die Erwärmung der Ozeane sinkt der Sauerstoffgehalt im Wasser. Umweltverschmutzung kann auch eine Rolle spielen, Dünger und Abwässer entziehen ebenfalls Sauerstoff.

Das untersuchte Gebiet im Arabischen Meer soll die größte Todeszone der Welt sein.



"Das Meer bekommt keine Luft mehr", stellte Studienerstautor Bastien Queste fest. Die Lage sei schlimmer als befürchtet. Das britische Medienportal The Independent zitiert Queste mit den Worten, dass es sich um ein ernsthaftes ökologisches Problem handele – mit düsteren Konsequenzen für Menschen, die Ozeane als Nahrungsquelle und zum wirtschaftlichen Überleben brauchten. In Todeszonen werden laut Independent außerdem Treibhausgase produziert, die deutlich schädlicher seien als CO2.



Bislang wusste man nicht, wie groß die Todeszone im Golf von Oman ist. Das lag Queste zufolge daran, dass die Piraterie und die Konflikte in der Region die wissenschaftliche Erforschung des Meeresgebiets verhindert hätten. Die Wissenschaftler kommen in ihrer Studie zu dem Schluss, dass in bisherigen Klimamodellen der Sauerstoffgehalt im Meer zu hoch eingeschätzt und der Verlust von Stickstoff wahrscheinlich unterschätzt werde.