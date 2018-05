Führende deutsche Bienenforscher bestreiten, dass es in Deutschland ein Bienensterben gibt. "Die Honigbiene wird das letzte Insekt sein, das ausstirbt", sagt der Bienenforscher Peter Rosenkranz dem ZEITmagazin. Dem Leiter der Landesanstalt für Bienenkunde an der Universität Hohenheim zufolge wird die Biene nicht bedroht sein, solange es Imker gibt.



Zwar verendeten im Winter immer wieder Bienenvölker an den Folgen des Befalls mit der Varroamilbe – doch die meisten der Völker seien damit infiziert. Dass die tatsächlichen Verluste in den vergangenen Jahren zugenommen hätten, ist nach Daten des Fachzentrums Bienen und Imkerei in Mayen "statistisch nicht gesichert".

Auch die Bedrohung der Wildbienen schätzen deutsche Forscher weniger dramatisch ein, als häufig angenommen wird. So stünden zwar die Hälfte aller Wildbienenarten auf der Roten Liste, doch von einem Bienensterben könne man auch hier nicht sprechen, sagt der Wildbienenforscher Robert Paxton von der Universität Halle. Dennoch müsse man damit rechnen, dass in den nächsten 25 Jahren ein Drittel der knapp 600 Wildbienenarten in Deutschland aussterben – "wenn wir die ständige Intensivierung der Landnutzung nicht ändern", sagt Paxton.



Bienen-Parasiten Varroa-Milbe Die Milbe Varroa destructor wurde im Jahr 1977 nach Europa eingeschleppt über befallene asiatische Honigbienen, die Wissenschaftler des Bieneninstitutes Oberursel zu Forschungszwecken nach Deutschland brachten. Die Varroa-Milbe gilt als eine Hauptursache des seit einigen Jahren immer wieder auftretenden seuchenartigen Bienensterbens in Deutschland. Sie befällt die Larven und führt zu missgebildeten Bienen. Asiatische Bienen kommen mit der Milbe besser zurecht, sie erkennen und entfernen befallene Brutzellen und gebieten so der Vermehrung des Schädlings im Stock Einhalt. Amerikanische Faulbrut Die Amerikanische Faulbrut ist eine durch das Bakterium Paenibacillus larvae ausgelöste Infektion im Bienenstock. Die schon etwa entwickelten Streckmaden erkranken daran: Sie befinden sich in der bereits mit einem Wachsdeckel verschlossenen Brutzelle. Im Erkrankungsverlauf löst sich die gesamte Körperstruktur der Larven auf und es bleibt nur eine zähe, braune und schleimige Substanz übrig, die später zu einem dunklen Schorf eintrocknen kann. Der Name "amerikanisch" bezieht sich nicht auf ein Ursprungsgebiet, sondern auf den Ort der Entdeckung. Die Krankheit tritt weltweit auf. Europäische Faulbrut Die europäische, auch Sauerbrut genannte Form wird durch Melissococcus plutonius und Bacillus alvei ausgelöst. Dabei werden die noch offenen Waben, in denen die sogenannten Rundmaden liegen, infiziert. Tiermediziner erkennen die Erkrankung an den wässrig gewordenen, übel riechenden gelblich-weißen Überresten der Maden, die durch das Bakterium absterben. Ein befallener Bienenstock ist nicht mehr zu retten. Um eine Ansteckung zu verhindern, muss dann das ganze Volk getötet werden.

Damit stellen sich die Bienenforscher gegen von anderen Experten vertretene Auffassung, wonach die Art in wenigen Jahren ausgestorben sein könnte. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) warnte im Bundestag vor dem Bienensterben, das stellvertretend für den nötigen Schutz der Artenvielfalt stehe. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) rief zum Weltbienentag am 20. Mai alle Ministerien auf, auf ihren Dächern Bienenstöcke aufzustellen.