Ein aus Asien eingeschleppter Pilz befällt weltweit Amphibien und bedroht ganze Bestände. Ein internationales Forscherteam warnt in einem Beitrag in der Fachzeitschrift Science vor der Gefahr – und davor, den Pilz durch den Handel mit Tieren weiter zu verbreiten.

Dirk Schmeller arbeitet am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig und war an der Untersuchung beteiligt. Der Biologe erklärte die Forderung der Forscher, ein weltweites Verbot für Amphibienhandel zu erlassen: "Von den knapp 8000 bekannten Amphibienarten sind bereits mindestens 120 durch den Pilz ausgelöscht worden. Er ist der Sargnagel für die Amphibien". Durch den Handel entstünden neue besonders gefährliche Linien, die wiederum mögliche Resistenzen umgehen könnten, die einige Arten derzeit zu entwickeln scheinen. In Panama etwa sei bei einigen Tieren eine Immunität gegen den Pilz beobachtet worden – neun von zwölf untersuchten Amphibienarten hatten sich erholt. "Diese erfreuliche Entwicklung könnte eine neue Pilzvariante aber sehr rasch wieder zunichte machen", sagte Schmeller. Wie die anderen Forscherinnen und Forscher auch sehe er ein Handelsverbot als einzigen Ausweg. Der Pilz wurde sowohl bei wild lebenden wie auch bei gefangen gehaltenen Tieren nachgewiesen.

Darum müssten auch Haustierhalter Sorge tragen, sagte Schmeller. Die Tiere würden privat nicht immer richtig gehalten und könnten fliehen. "Ist der Erreger erst einmal in der Natur, ist er nur sehr, sehr schwer zu bekämpfen". Und dabei leisteten Amphibien einen sehr wichtigen Beitrag für das Gleichgewicht der Natur: "Nicht zuletzt halten sie die Population von Insekten und vor allem von krankheitsübertragenden Moskitos in Schach", erläuterte der Biologe.

Der Pilz Batrachochytrium dendrobatidis (Bd), der auch als Chytridpilz bekannt ist, ist hoch ansteckend und nistet sich in der Haut von Amphibien ein. Der Stoffwechsel, der über die Haut abläuft, wird dabei gestört. Innerhalb kurzer Zeit sterben die befallenen Tiere. Seit den frühen 2000er Jahren wurde der Pilz auch in Europa festgestellt. In Deutschland, vor allem in Nordrhein-Westfalen, sei beispielsweise der Feuersalamander von einer verwandten Pilzvariante bedroht, die ebenfalls durch Handel verbreitet würde.

Die Forscher aus rund 40 Instituten hatten mit Hilfe von Genanalysen herausgefunden, das die Pilzlinie (Lobal Panzootic Lineage) vor 50 bis 120 Jahren auf der koreanischen Halbinsel entstanden war. Mehr als 500 Amphibienarten seien bisher infiziert worden.