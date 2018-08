4/11

Mumbai in Indien belegt in der Rangliste der dreckigsten Metropolen der Erde Platz vier. Diese Jungen spielen am Strand Cricket – zwischen angespültem Müll. Alles, was aus Plastik ist, verrottet nicht – es zerfällt höchstens in winzige Partikel, die sich in der Umwelt verteilen. Bei den Sandalen, die hier zu sehen sind, kann das Jahrzehnte dauern.