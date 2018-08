Während die einen in Deutschland weiter unter der Sommerhitze stöhnen, bringen sich die anderen schon vor Gewittern, Starkregen und Orkanböen in Sicherheit. Spüren wir gerade den Klimawandel und könnte bald der Punkt erreicht sein, an dem das Klima kippt – mit dramatischen Folgen für Mensch und Umwelt? Darauf geht Dagny Lüdemann ein, Leiterin der Ressorts Wissen und Digital bei ZEIT ONLINE.

Die Lkw-Maut auf Autobahnen und Bundesstraßen bringt dem Bund jährlich rund 4,5 Milliarden Euro ein. Zuständig für den Betrieb ist das Unternehmen Toll Collect. Nun zeigen Recherchen von ZEIT ONLINE, der ZEIT und ARD panorama: Toll Collect hat dem Bund für seine Aufgaben in den vergangenen Jahren Hunderte Millionen Euro zu viel in Rechnung gestellt. Karsten Polke-Majewski, Leiter des Investigativressorts bei ZEIT ONLINE, berichtet über den möglichen Betrug bei der Lkw-Maut und warum den Staat das nicht so sehr zu interessieren scheint.

Und sonst so? Eine außergewöhnlich gute Lachssaison freut die Braunbären in Alaska.



