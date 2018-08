Der Klimawandel ist real und die Menschheit beschleunigt ihn. Das gilt aufgrund zahlreicher Studien, Analysen und Modelle als sicher. Aktuell ist sich die überwältigende Mehrheit von Klimaforscherinnen und Wissenschaftlern einig, dass die globale Durchschnittstemperatur in diesem Jahrhundert vermutlich um zwei bis vier Grad Celsius steigen wird (Climate Change 2013: IPCC, 2016). Dennoch wird ihre Expertise, zahlreiche Analysen und die Auswertung gigantischer Datenmengen zu klimatischen Veränderungen immer wieder infrage gestellt. Diese Stimmen sind vereinzelt, doch sie sind häufig zu hören, weil prominente Politiker und öffentliche Personen ihnen unnötig viel Bedeutung beimessen.

Zur kleinsten Gruppe zählen hier Menschen, die den Klimawandel schlicht leugnen. Sie stellen grundsätzlich infrage, dass sich die gesamte Erde erwärmt. Etwas mehr bezweifeln zumindest, dass die Erderwärmung menschengemacht ist. Noch mehr möchten das komplizierte Thema nur besser verstehen, Halbwissen von gesicherten Erkenntnissen unterscheiden.

Wie begegnet man also Menschen, die mit vermeintlich guten Gründen argumentieren, der Klimawandel sei fragwürdig? Was würden Forscherinnen und Forscher ihnen entgegenhalten? Und was können Sie antworten?

1. Der Klimawandel findet statt

Doch was der Skeptiker behauptet: Im Sommer ist es halt mal richtig heiß. Im Winter wiederum mal kalt, mal eisig – oder erinnern Sie sich etwa nicht mehr an den Schnee vergangenes Jahr? Das ist das Wetter. Es gibt keinen Klimawandel. Punkt.

Das sagt der Wissenschaftler: Das Wetter ist der Zustand der Atmosphäre zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort. Das Klima wiederum das durchschnittliche Wetter über einen längeren Zeitraum betrachtet, etwa 30 Jahre. Aus einem einzelnen Ereignis lässt sich also nur selten auf das Klima schließen. Doch mittlerweile lässt sich nachweisen, dass Temperaturextreme oft mit den zusätzlich in die Atmosphäre gepumpten Treibhausgasen zusammenhängen. Wetter ist weiterhin nicht gleich Klima – doch das Klima beeinflusst das Wetter, und das lässt sich belegen.

© Jakob Börner Alina Schadwinkel Redakteurin im Ressort Wissen, ZEIT ONLINE zur Autorenseite

Betrachten wir die Entwicklung der globalen Temperaturen von Januar 1850 bis 2017 in Relation zum Mittelwert von 1850 bis 1900, dann zeigt sich: In den vergangenen Jahrzehnten wurde unser Planet immer schneller wärmer. Die globale Temperatur an Land wie in den Ozeanen lag 2017 nur knapp unter dem Rekordwert von 2016. Die zehn heißesten Jahre seit Beginn der Aufzeichnungen finden sich alle in den vergangenen 20 Jahren (BAMS: NOAA, 2018). Und nicht nur das: Auch hat die Menschheit im vergangenen Jahr die größte Menge an Treibhausgasen seit Beginn der Messungen ausgestoßen. Damit ist sie mitverantwortlich für die Veränderungen.

Das können Sie sagen: Ein Teil der Aussage ist richtig. Es gibt noch immer warme Sommer und kalte Winter. Falsch ist aber, dass dies heißt, es verändere sich daher nichts. Über einen längeren Zeitraum von ein paar Jahrzehnten betrachtet zeigt sich: Im Jahresdurchschnitt steigen die Temperaturen aufgrund von mehr Treibhausgasen in der Atmosphäre. Langsam, aber so deutlich erkennbar, dass eindeutig eine Erderwärmung stattfindet. Außerdem werden extreme Wetterlagen häufiger. Dies lässt sich zählen. Wie extrem sie werden? Das ist noch unklar.

2. Hinweise lassen keinen Zweifel an der Erderwärmung

Doch was der Skeptiker behauptet: Klimaforscher sind sich doch selbst nicht sicher, ob sich die Erde erwärmt. In Studien schreiben Forscherinnen und Forscher andauernd so etwas wie "deutet darauf hin", "wahrscheinlich", "Hinweise auf". So viel zur Wahrheit des Klimawandels!

Das sagt der Wissenschaftler: Die Wissenschaft kennt keine unumstößliche Wahrheit. Forscher zu sein bedeutet, Belege immer wieder zu hinterfragen, zu verifizieren, zu falsifizieren und dadurch Erkenntnisse zu verfeinern. Alles so unabhängig und transparent wie möglich. Eine Studie allein hat dabei nur eine bedingte Aussagekraft – selbst wenn sie sauber durchgeführt und ihre Methode und Ergebnisse von unabhängigen Fachkollegen geprüft wurde. Damit sind Irrtümer zwar nicht ausgeschlossen, das System ist aber langfristig auf Selbstkorrektur angelegt, wie es eine gute wissenschaftliche Praxis vorsieht.

In der Klimaforschung ist all das gegeben. Tausende beteiligte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erforschen seit Jahrzehnten Klimaschwankungen und wie die Sonnenaktivität, Erdumlaufbahn, Vulkanausbrüche, El-Niño-Ereignisse oder Ähnliches damit zusammenhängen. Öffentlich zusammengefasst und eingeordnet wird all das unter anderem in den Berichten des Weltklimarats IPCC.

Das können Sie sagen: Wissenschaft an sich beweist nichts, das ist auch nicht ihr Ziel. Forscherinnen und Forscher sammeln Belege, Daten und Hinweise, die sie immer wieder prüfen und neu hinterfragen. Zusammengenommen weisen die Erkenntnisse aus diesem Prozess in eine eindeutige Richtung: Der Klimawandel findet statt und der Mensch treibt ihn mit dem Ausstoß unter anderem von Kohlendioxid dramatisch an.

3. Die Naturgesetze beweisen den Klimawandel

Doch was der Skeptiker behauptet: Schön und gut, aber es ist unmöglich, die Menschheit für die Erderwärmung verantwortlich zu machen. Belegen Sie mir erst mal, dass unser CO2-Ausstoß den Klimawandel beschleunigt.

Das sagt der Wissenschaftler: Die unverfälschbaren Naturgesetze, nach denen die Welt funktioniert, erklären den Prozess ganz klar.

Das Klima als mathematische Zusammenfassung des Wettergeschehens hat und wird sich ändern, über alle Zeiten hinweg. Interessant sind aber die Ursachen, warum sich etwas ändert. Das nennt sich Entropie, die durch den Zeitfluss des Universums eine extrem wahrscheinliche Richtung aufweist.

Wir wissen, wie viel Kohle, Öl und Gas die Menschheit in etwa verbrennt. Daraus lassen sich die vom Menschen verursachten Kohlendioxidemissionen berechnen. Die Zunahme der Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre wird an zahlreichen Messstationen weltweit präzise registriert; sie ist von etwa 280 ppm (parts per million) zu Beginn der Industrialisierung bereits auf über 400 ppm angestiegen. Der beobachtete jährliche Zuwachs stimmt gut mit den vom Menschen verursachten Emissionen überein, wenn man berücksichtigt, dass knapp die Hälfte des von uns ausgestoßenen Kohlendioxids von den Ozeanen und von Pflanzen aufgenommen wird. Seit dem 19. Jahrhundert wissen wir, dass Kohlendioxid Wärmestrahlung absorbiert und daher als Treibhausgas wirkt. Wegen der Zunahme von Kohlendioxid würde man also eine Erwärmung erwarten, die man auch tatsächlich in Temperaturmessdaten direkt erfasst (Eos, Transactions American Geophysical Union: Showstack, 2013 & Earth Syst. Sci. Data: Quéré et al., 2018 & PNAS: Hansen et al., 2006).

Das können Sie sagen: Ohne die menschliche Aktivität, insbesondere die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas, lassen sich die beobachteten Veränderungen im Klimasystem nicht erklären. Sie heizen das Klima zusätzlich an, weil sie den natürlichen Treibhauseffekt verstärken. Dieser resultiert daraus, dass die kurzwellige Sonnenstrahlung die Atmosphäre fast ungehindert bis zur Erdoberfläche durchdringen kann, die von der Erdoberfläche ausgehende langwellige terrestrische Strahlung aber bevorzugt von den Treibhausgasen in Wärme umgewandelt wird.