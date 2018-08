Seit 1973 regelt das Washingtoner Artenschutzabkommen CITES den internationalen Handel von zirka 5.600 Tier- sowie 30.000 Pflanzenarten. Sie werden in drei Anhängen gelistet, die die Vertragsstaaten alle zwei bis drei Jahre neu diskutieren:

Anhang I enthält akut vom Aussterben bedrohte Arten. Afrikanische Elefanten gehören dazu – außer jene Populationen in Botswana, Namibia, Südafrika und Simbabwe – sowie Spitzmaulnashörner und je nach Herkunft Breitmaulnashörner. Der internationale, also grenzüberschreitende Handel mit diesen Arten oder ihren Produkten für kommerzielle Zwecke ist verboten.



Anhang II umfasst unter anderem jene Afrikanischen Elefanten, die nicht in Anhang I gelistet sind. Auch der Tibet-Wildesel findet sich hier oder der Argusfasan und tausende weitere Arten. Der Handel mit ihnen unterliegt strengen Auflagen. Die Art darf dadurch nicht weiter gefährdet werden. Die meisten der gelisteten Arten stehen in diesem Anhang.



Anhang III verzeichnet Arten, die von einem Land in seinem Hoheitsbereich unter Schutz gestellt wurden.

