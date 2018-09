In der Bucht von San Francisco hat heute eine neuartige Müllsammelanlage abgelegt. Das 600 Meter lange System steuere im Pazifik auf den größten Müllteppich der Erde zu, teilte die initiierende Organisation "The Ocean Cleanup" mit. Dort werde es künftig Plastikmüll zusammentreiben und einsammeln.

Das System besteht nach Angaben der Organisation aus einer schwimmenden Wand, die Plastikteile in einer Tiefe von bis zu drei Metern zusammentreibt. So soll der Müll gesammelt und von Schiffen abtransportiert werden. Die im Meer lebenden Tiere könnten unter der Wand hindurchschwimmen, teilte die Organisation mit. Der Einsatzort des Systems ist im pazifischen Müllteppich zwischen Kalifornien und Hawaii. Dieser ist mehr als viermal so groß wie Deutschland.

Das Team um den 24-jährigen Niederländer Boyan Slat will die Konstruktion demnach zunächst knapp 500 Kilometer vor der kalifornischen Küste weiteren Tests unterziehen, bevor das Projekt final startet. Slat konnte Investoren sowie zahlreiche Universitäten und Unternehmen für sein Millionenprojekt gewinnen. Die Zentrale ist im niederländischen Delft, vor der Nordseeküste wurden die ersten Prototypen getestet. Sollten auch die Tests vor der US-amerikanischen Küste positiv verlaufen, könnten 60 derartige Anlagen im Pazifik installiert werden.