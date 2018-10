Es muss schneller und weitreichender gehandelt werden, wenn die Erderwärmung auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Niveau begrenzt werden soll. Dies ist eine der Kernaussagen eines Sonderberichts zur Erderwärmung, den der Weltklimarat IPCC in der Nacht im südkoreanischen Incheon veröffentlicht hat. Der Bericht gilt als maßgebliche wissenschaftliche Grundlage für politische Entscheidungen, wie das Klima-Abkommen von Paris umgesetzt werden soll.



91 Autoren aus 40 Ländern schreiben ihrem 400-Seiten-Bericht für politische Entscheidungsträger, es seien "schnelle, weitreichende und beispiellose Änderungen in allen gesellschaftlichen Bereichen" erforderlich. Dies betreffe den Energiesektor ebenso wie Landwirtschaft, Bau und Verkehr.

Bereits die Erwärmung um etwa ein Grad, die bereits eingetreten ist, sei verantwortlich für häufigere Extremwetter mit vielen Todesopfern, heißt es in dem Text, den 195 beteiligten Staaten gebilligten haben. Ohne eine drastische, dauerhafte Verringerung der Treibhausgasemissionen sei aber ein Temperaturanstieg um zwei bis drei Grad zu erwarten.



Umbau des Energiesektors kostet 2,1 Milliarden Euro

Um eine Erderwärmung von 1,5 Grad nicht zu überschreiten müsste der Anteil erneuerbarer Energieträger den Wissenschaftlern zufolge bis zur Mitte des Jahrhunderts von derzeit etwa 20 Prozent auf mindestens 70 bis 85 Prozent ansteigen. Der Anteil der Kohle müsste möglichst auf Null sinken.

Insgesamt müsse der Ausstoß des klimaschädlichen Kohlendioxid (CO2) bis 2030 um rund 45 Prozent gegenüber dem Wert von 2010 reduziert werden. Bis 2050 müsse auch der CO2-Ausstoß unter dem Strich bei Null liegen. Gelänge dies nicht, müsse der Atmosphäre CO2 entzogen werden.



Die Kosten für diesen Umbau des Energiesektors dürften laut IPCC bis 2035 etwa 2,1 Milliarden Euro betragen. Ähnlich drastische Maßnahmen wären bei Verkehr und Landwirtschaft notwendig. Bei Tatenlosigkeit wären jedoch die Kosten zur Bewältigung der Klimafolgen noch erheblich höher.



Bis vor einiger Zeit waren viele Experten noch davon ausgegangen, bei einer Erwärmung um bis zu zwei Grad würden deren Folgen weitgehend kontrollierbar bleiben. In dem neuen Bericht gegen die Klimaforscher jedoch von einem exponentiellen Anstieg der Risiken zwischen den Zielmarken von 1,5 und 2,0 Grad aus. So dürfte die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Extremwetter, wie es einst einmal alle hundert Jahre auftrat, bei einem halben Grad mehr Erwärmung um etwa 50 Prozent zunehmen, der Fischfang dürfte in vielen tropischen Gebieten zusammenbrechen. Ackerbauerträge dürften um zehn bis 15 Prozent zurückgehen und Korallenriffe weltweit verschwinden.