Gerade mal 28 Liter Regen pro Quadratmeter fielen im Oktober auf deutschen Boden. Das ist nur halb so viel wie im langjährigen Durchschnitt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) bekannt gegeben hat. Was im Frühjahr begann, setzt sich im Herbst also fort: Trockenheit.

Die Dürre macht Landwirten und Landwirtinnen zu schaffen. Einige Felder gerieten im Sommer in Brand oder verdorrten. In der Folge änderten sich die Saatzeiten und erste Ernten fielen drastisch geringer aus als normalerweise. Viele Betriebe erlitten finanzielle Schäden, einige ruinierte der trockene Sommer sogar. Da es anderen Länder Europas ähnlich ging, konnten Importe das nicht ausgleichen. Manches Gemüse ist also teurer als noch 2017 – wenn auch nur geringfügig.



Welche Gemüsesorten knapper werden, hängt davon ab, wer was wann angebaut hat. Eisbergsalat zum Beispiel ist im Moment rar, denn die Salate wachsen auf großen Flächen und brauchen bei hohen Temperaturen viel Wasser. Auch Möhren gibt es diesen Herbst weniger als sonst. Genau wie Zwiebeln. Deren Ernte fällt in der EU nach Einschätzung der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) um rund 15 Prozent kleiner aus als in der Vorsaison. "Ursache dafür sind witterungsbedingt niedrigere Erträge in fast allen Ländern, mit Ausnahme Spaniens", heißt es in einer Mitteilung. Für die nächsten Wochen sei ein Preisanstieg zu erwarten. Dasselbe gilt für Kartoffeln, die laut AMI um die Hälfte teurer geworden sind. Außerdem landen derzeit Knollen in den Märkten, die wegen ihrer unschönen Optik in anderen Jahren aussortiert worden wären.



Sommergemüse wie Zucchini, Auberginen oder Tomaten sind nicht betroffen, weil Bauern diese zu 80 Prozent in Gewächshäusern produzieren. Weinbauern profitieren sogar von den diesjährigen Bedingungen. Laut Daten des Statistischen Bundesamts wurden so viele Trauben geerntet wie seit 1999 nicht mehr. Ebenfalls gut sieht es für Äpfel, Birnen und anderes Baumobst aus.