Geisterhaft ist es immer öfter am Meeresgrund. Ob vor den Malediven und Hawaii, vor Australien und Palau – vielerorts bleichen Korallen aus, einst bunt belebte Riffe verkommen zu kargen Wüsten. Erwiesenermaßen treiben Wetterphänomene wie El Niño und steigende Wassertemperaturen bedingt durch den Klimawandel den Verfall der Riffe an. Weniger bekannt: Auch Sonnencremes töten das Riff. Verantwortlich sind einige Chemikalien, die sie enthalten; allen voran Oxybenzon, Octocrylen und Parabene.

Das pazifische Urlaubsparadies Palau will deshalb Sonnencremes mit diesen Wirkstoffen verbieten, um seine berühmten Korallenriffe zu schützen. Im Mai hatte bereits der US-Bundesstaat Hawaii ein Sonnenmilchverbot ab 2021 beschlossen. Ein Regierungssprecher in Palau verwies auf wissenschaftliche Erkenntnisse, denen zufolge Chemikalien aus Sonnenschutzmitteln schon in geringen Mengen die empfindlichen Korallen zum Absterben brächten. Das Verbot soll dort am 1. Januar 2020 in Kraft treten.

"An jedem beliebigen Tag gelangt an Palaus beliebten Tauch- und Schnorchelorten literweise Sonnencreme in den Ozean", sagte der Sprecher. Künftig solle die Einfuhr oder der Verkauf verbotener Sonnencremes mit einem Bußgeld von umgerechnet 880 Euro belegt werden.



Der amerikanischen Meeresbehörde Noaa zufolge gelangen jährlich 4.000 bis 6.000 Tonnen Sonnenschutzmittel in Korallenriffe. Weil sie sich nur langsam abbauen, reichern sie sich an. In den meisten Cremes und Sprays sind noch immer Oxybenzon, Octocrylen und Parabene enthalten, die vor UV-Strahlung schützen oder die Mittel konservieren. Wiederholt haben Studien darauf hingedeutet, dass speziell diese Stoffe sich in Korallen anreichern (Environmental Science & Technology: Tsui et al., 2017) und diesen sowie anderen Meeresbewohnern schaden können.

Chemikalien beeinflussen das Wachstum von Meerestieren

So soll sich beispielsweise Octocrylen, das in vier von fünf europäischen Sonnenschutzprodukten steckt, auf Meeresorganismen auswirken. Untersucht wurde etwa, wie es Wasserflöhen, Wimperntierchen oder Zebrafischen schadet (Ecotoxicol Environ Saf.: Park et al., 2017 & Chemosphere: Gao et al., 2013 & Chemosphere: Zhang et al., 2016). Der Stoff wirkt sich demnach unter anderem auf den Hormonhaushalt aus. Mit welchen Folgen ist unklar.

Korallen Was sind Korallen? Korallen sind lebende Organismen und gehören zu den Nesseltieren. Sie kommen sowohl in den Tropen vor, aber auch in der kalten Tiefsee. Tropische Korallen fühlen sich in einer Wohngemeinschaft mit Zooxanthellen am wohlsten. Das sind Algen, die auf der Oberfläche der Koralle sitzen und sie durch Photosynthese mit Nährstoffen versorgen. Bei guten Lebensbedingungen bauen Korallen gemeinsam mit den Algen über Jahre einzigartige, artenreiche Ökosysteme mit zierlichen Steinkorallen und schillernd-bunten Fächerkorallen, die neben Fischen, Seesternen, Muscheln und vielen anderen Organismen leben. Kaltwasserkorallen können in deutlich kälteren und tieferen Gewässern überleben. Sie ernähren sich von winzigen Schwebeorganismen, die im Meer treiben: dem Plankton. Wie bedroht sind sie? Die größten Gefahren für Korallen sind Überfischung, Wasserverschmutzung und Boote oder Schleppnetze, die Korallen am Meeresboden zerstören. Außerdem reagieren Korallen empfindlich, sobald sich das Wasser auch nur um wenige Grad erwärmt. Der Klimawandel ist also eine weitere, wichtige Gefahr für Korallen. Allein in den vergangenen 30 Jahren sind schätzungsweise 40 Prozent der weltweiten Korallenriffe verschwunden. Was ist eine Korallenbleiche? Bei zu hohen Wassertemperaturen beginnen die farbenfrohen Zooxanthellen giftige Moleküle zu produzieren. Um sich zu schützen, stoßen die Korallen ihre Mitbewohner ab. Ohne sie wird das weiße Kalkskelett der Korallen sichtbar. Mehrere Wochen, gar Monate können die Riffe in diesem Zustand überstehen und sich bei besseren Lebensbedingungen wieder erholen. Sind die Temperaturen dauerhaft zu hoch, sterben die Korallen ab.

Ein anderes Forscherteam hat die Wirkung von Oxybenzon genauer untersucht. Im Labor haben sie getestet, wie sich der Stoff auf Larven und erwachsene Korallen der Art Stylophora pistillata auswirkt (Archives Environmental Contamination and Toxicology: Downs et al., 2015). Demnach erhöhte die Chemikalie die Wahrscheinlichkeit der Bleiche, schädigte das Erbgut und beeinflusste das Skelettwachstum. Je höher Oxybenzon konzentriert war und je heller die Umgebung, desto stärker waren die beobachteten Effekte. Weil Oxybenzon mutmaßlich hormonähnlich wirkt, verzichten manche Hersteller bereits auf den Stoff.

© Jakob Börner Alina Schadwinkel Redakteurin im Ressort Wissen, ZEIT ONLINE zur Autorenseite

Insgesamt ist die Zahl der Untersuchungen begrenzt, auch ist bislang unverstanden, wie genau und in welchem Ausmaß die Stoffe tatsächlich wirken (Johnson, 2018). Die Erkenntnisse gelten aber als besorgniserregend genug, um beachtet zu werden und daraus Konsequenzen zu ziehen. "Auch wenn die meisten Studien, die in diesem Paper reviewed wurden, neurotoxische Effekte von UV-Filtern bei Konzentrationen aufzeigen, die deutlich höher sind als die in der Umwelt und in menschlichem Gewebe beobachteten, sollten diese Studien nicht missachtet werden, weil sie potenzielle Krankheitsmechanismen zeigen, die womöglich unter anderen Bedingungen oder in sensiblen Populationen auftreten können", heißt es etwa in einer kürzlich erschienenen Übersichtsarbeit (Toxicology Reports: Ruszkiewicz et al., 2017)

Heißt das nun, man solle einen Sonnenbrand der Korallengesundheit wegen riskieren? Nein. Zum einen ist es möglich, sich im Wasser mit langärmliger, leichter Kleidung zu schützen. Zum anderen gibt es nach jetziger Kenntnis Riff-freundliche Cremes – manche Fluggesellschaft teilt diese sogar aus.