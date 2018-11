In Kalifornien gibt es klimatisch beste Bedingungen für den Ausbruch von Feuern in der Natur: Das ganze Jahr über ist es dort warm, dazu sind die Sommer sehr trocken. Außerdem ist Kalifornien der bevölkerungsreichste US-Staat – und Feuer wird oft von Menschen verursacht. Warme, trockene Winde, die sogenannten Santa-Ana-Winde, die von Utah und Nevada aus nach Kalifornien wehen, fachen einmal ausgebrochene Feuer in Südkalifornien zusätzlich an (Environmental Research Letters: Jin et al., 2015).

Seit den Achtzigerjahren ist die Zahl der Waldbrände im Westen der USA stark gestiegen – und sie könnte durch den Klimawandel sogar noch weiter steigen (Science: Westerling et al., 2006). Die steigende Zahl der Brände kommt auch daher, dass immer näher an Wälder gebaut wird. Diese wildland-urban interface (WUI) genannten Gebiete liegen im Übergang von unberührter Natur und menschlichen Bebauungen. Sie sind immer wieder von Waldbränden bedroht und verursachen einen Großteil der Feuerbekämpfungskosten in den USA (International Journal of Wildland Fire: Mell et al., 2010).