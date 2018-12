In Kambodscha haben Behörden den bisher größten Fund illegalen Elfenbeins in der Geschichte des Landes gemacht. 1.026 Elefantenstoßzähne mit einem Gewicht von mehr als 3,2 Tonnen seien im Hafen der Hauptstadt Phnom Penh beschlagnahmt worden, sagte der Leiter der Zollbehörde, Sun Chhay, der Nachrichtenagentur AFP. Demnach wurden die Stoßzähne bereits am Donnerstag in einem verlassenen Container gefunden.

Die Behörden in dem südostasiatischen Land hätten auf einen Tipp der US-Botschaft hin gehandelt, erklärte Chhay. Demnach kam das Elfenbein aus Mosambik und war bereits im vergangenen Jahr im Hafen von Phnom Penh angekommen. Der unbekannte Besitzer des Containers hatte die Ladung nicht abgeholt. Chhay sagte, er wisse nicht, ob die Ladung für den Verkauf in anderen Ländern bestimmt gewesen sei.

Trotz des Verbotes gemäß Artenschutzabkommen und diversen Schutzmaßnahmen töten Wilderer jedes Jahr 20.000 Elefanten und 1.000 Nashörner, weil Stoßzähne und Hörner auf dem Schwarzmarkt Milliarden einbringen. Elfenbein gilt vor allem als Schmuckstück, während in der Traditionellen Medizin Nashorn-Horn sowie Pangolin-Schuppen als vermeintliche Heilmittel etwa gegen Krebs oder als angebliche Potenzmittel gefragt sind – vollkommen zu Unrecht. Weder pulverisierte Knochen noch Horn oder Schuppen sind wirksam.



CITES und Wilderei Artenschutzabkommen Seit 1973 regelt das Washingtoner Artenschutzübereinkommen CITES den internationalen Handel von zirka 5.600 Tier- sowie 30.000 Pflanzenarten. Sie werden in drei Anhängen gelistet, die die Vertragsstaaten alle zwei bis drei Jahre neu diskutieren: Anhang I enthält akut vom Aussterben bedrohte Arten. Afrikanische Elefanten gehören dazu – außer jene Populationen in Botswana, Namibia, Südafrika und Simbabwe – sowie Spitzmaulnashörner und je nach Herkunft Breitmaulnashörner. Der internationale, also grenzüberschreitende Handel mit diesen Arten oder ihren Produkten für kommerzielle Zwecke ist verboten.



Anhang II umfasst unter anderem jene afrikanischen Elefanten, die nicht in Anhang I gelistet sind. Auch der Tibet-Wildesel findet sich hier oder der Argusfasan sowie Tausende weitere Arten. Der Handel mit ihnen unterliegt strengen Auflagen. Die Art darf dadurch nicht weiter gefährdet werden. Die meisten der gelisteten Arten stehen in diesem Anhang.



Anhang III verzeichnet Arten, die von einem Land in seinem Hoheitsbereich unter Schutz gestellt wurden. Klicken Sie hier, um auf einer Liste nach einzelnen Arten zu suchen und ihren Schutzstatus laut Artenschutzabkommen einzusehen. Schwächen von CITES In der Praxis erweist sich das Verbot des internationalen Handels mit seltenen Arten als nur bedingt wirksam. Die Regulierungen sind niedergeschrieben, doch es fehlt an Kontrolle und Sanktionen. Das zeigt der große Markt für illegales Elfenbein beispielsweise. Immerhin können die CITES-Staaten Mitglieder, in denen viel illegaler Elfenbeinhandel stattfindet, dank Nationaler Elfenbein-Aktionspläne (NIAPs) dazu bewegen, Pläne zur Arbeit gegen diesen Handel zu entwickeln und umzusetzen.

Geschäft mit Horn und Stoßzähnen Anfang der 1960er Jahre waren Elefant und Nashorn in Afrika fast ausgerottet. 1979 dann untersagte CITES den internationalen Handel mit Nashorn-Horn, 1989 jenen mit Elfenbein. Tatsächlich haben sich die Bestände erholt. Seit 2008 aber beobachten Artenschützer einen enormen Anstieg von Wilderei. Seit 2016 darf Elfenbein deshalb weder national noch international gehandelt werden. Zu diesem Beschluss war die Weltartenschutzkonferenz in Johannesburg gekommen. Damit lehnte sie Anträge von Namibia und Simbabwe zur Lockerung des internationalen Handelsverbots ab. Doch es ist noch immer ein Geschäft mit geringen Strafen und hohen Gewinnen – eine tödliche Kombination. Bis zu 55.000 Euro werden etwa pro Kilo Nashorn auf dem Schwarzmarkt bezahlt, wie Recherchen von investigativen Journalisten und Tierschutzorganisationen ergeben haben. Für ein Kilo Elfenbein sind noch 1.000 Euro zu bekommen; in den vergangenen Jahren ist der Preis vor allem in China stark gefallen.



Trotz allem ist die Nachfrage vor allem aus China und Vietnam groß, der illegale Handel mit Tierprodukten in Kambodscha hat in den vergangenen Jahren zugenommen. Laxe Strafverfolgung und Korruption machen das Land für Schmuggler attraktiv – nicht zuletzt, weil Thailand mittlerweile hart gegen den verbotenen Handel vorgeht.

Der bisher größte Fund von Elfenbein in Kambodscha gelang im Jahr 2014. Damals beschlagnahmte der Zoll drei Tonnen Elfenbein, die in einem mit Bohnen beladenen Container versteckt waren. Im vergangenen Jahr wurde fast eine Tonne Elfenbein in ausgehöhlten Baumstämmen in einem verlassenen Container aus Mosambik gefunden.