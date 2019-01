Es ist eine harte Landung, als im September 2018 ein Frachtflugzeug auf dem staubigen Airstrip des Serengeti-Nationalparks aufkommt. Es hat nur eine Kiste geladen, darin ist eine kostbare Fracht: ein Nashornbulle namens Eric. Hinter ihm liegt eine vier Tage lange Reise quer über den Globus. Sein Auftrag: Nachwuchs zu zeugen, um das Überleben seiner Unterart zu retten. ZEIT ONLINE zeigt die Reise des Nashorns Eric in diesem Kurzfilm, produziert und finanziert von der Biodiversity Foundation, die sich für den Artenschutz einsetzt.

Diese Geschichte handelt von Eric, acht Jahre alt, 1.160 Kilo schwer, männlich, Nashorn. Genauer: ein Östliches oder Ostafrikanisches Spitzmaulnashorn. Geburtsort: der Safaripark des Zoos von San Diego, USA. Beziehungsstatus: Single. Familie: stark vom Aussterben bedroht.



Dass Eric am Leben ist, verdankt er seiner lebenslangen Gefangenschaft. Die meisten seiner Artgenossen, die einst in Freiheit durch Afrikas Savannen-, Busch- und Graslandschaften streiften, fielen Großwildjägern und Wilderern zum Opfer. Denn ihre Hörner lassen sich in Asien teils teurer als Kokain verkaufen.

Eric soll Nachwuchs zeugen, während die Wilderei weitergeht

Solche wie Eric, davon gibt es vielleicht noch 740 Exemplare (siehe Kasten) weltweit. Im Grumeti-Wildtierreservat am Rande des Serengeti-Nationalparks, seinem neuen Zuhause, leben keine 100 dieser Tiere mehr. Dem Horn, das in seiner Zusammensetzung unseren Fingernägeln ähnelt, wird eine heilende und potenzsteigernde Wirkung zugesprochen, die wissenschaftlich nicht belegt ist. Weil genug Menschen dennoch an sie glauben und Nashorn, egal in welcher Form, als Statussymbol gilt, geht der illegale Handel damit weiter.



In Südafrika wurden trotz jahrzehntelanger Schutzbemühungen seit der Jahrtausendwende Nashörner sogar zunehmend gewildert: Bis 2014 stieg die Zahl der illegal erlegten Tiere jährlich. Seither geht sie wieder leicht zurück, bleibt aber besorgniserregend hoch. Von Erics Potenz soll es nun unter anderem abhängen, ob seine Unterart ein Comeback in Ostafrika erlebt. Der ist mit seinen acht Jahren geschlechtsreif.

Bedrohte Nashörner Fünf Nashornarten weltweit Fünf Arten von Nashörnern leben noch auf der Erde. Zwei davon, die Breitmaulnashörner (Ceratotherium simum) und Spitzmaulnashörner (Diceros bicornis). Sie sind in den Gras- und Buschlandschaften Afrikas zu Hause.



Asien beheimatet drei weitere Spezies: Das Java-Nashorn (Rhinoceros sondaicus), das Panzernashorn (Rhinoceros unicornis) und eine Art aus Sumatra (Dicerorhinus sumatrensis).



Die Unterarten der Spitzmaulnashörner Spitzmaulnashörner unterteilen sich in vier Unterarten, von denen eine bereits ausgestorben ist:



• Östliches Spitzmaulnashorn (Diceros bicornis michaeli), auf Englisch: eastern black rhino

• Südliches Spitzmaulnashorn (Diceros bicornis minor) – southern-central black rhino

• Südwestliches Spitzmaulnashorn (Diceros bicornis occidentalis) – south-western black rhino

• Westliches Spitzmaulnashorn (Diceros bicornis longipes) – western black rhino, ausgestorben

Die seit Jahrhunderten andauernde Großwildjagd und die illegale Wilderei haben dem Bestand massiv zugesetzt.

5.250 Spitzmaulnashörner weltweit Die neuesten Zahlen der Weltnaturschutzunion IUCN stammen aus dem Jahr 2015. Damals zählten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 886 Exemplare des Östlichen Spitzmaulnashorns, 2.220 Südwestliche und 2.164 Südliche Spitzmaulnashörner. Für ganz Afrika sind das rund 5.250 Tiere. Dazu kommen ein paar Hundert, die weltweit in Zoos in Gefangenschaft leben. Der Bestand ist damit aber nicht auf seinem historischen Tiefstand. Seit er im Jahr 1995 infolge von nicht-nachhaltiger Jagd und Wilderei auf etwa 2.400 Tiere geschrumpft war, haben Naturschützerinnen und Naturschützer gewaltige Anstrengungen unternommen, die Spitzmaulnashörner zu retten. Für eine Unterart, das Westliche Spitzmaulnashorn,kam all das zu spät. Sie gilt seit 2011 offiziell als ausgestorben. Breitmaulnashörner Das zweite Nashorn Afrikas ist das Breitmaulnashorn (Ceratotherium simum), auf Englisch: white rhino.

Von zwei Unterarten gilt eine – das Nördliche Breitmaulnashorn (Ceratotherium simum cottoni) – seit Kurzem als ausgestorben, auch wenn Forscherinnen und Forscher versuchen, diese Tiere durch die Züchtung von Nashorn-Embryonen im Labor noch zu retten. Noch am besten steht es um die zweite Unterart, das Südliche Breitmaulnashorn (Ceratotherium simum simum). Hiervon gibt es immerhin noch um die 20.000 Tiere, die meisten davon leben in Südafrika. Zum Vergleich: Einst soll es mehr als 850.000 dieser Tiere gegeben haben, Ende des 19. Jahrhunderts hatten aber nur noch zwischen 20 und 50 im Osten Südafrikas überlebt. Das zeigt zumindest: Nashornbestände können sich von Natur aus erholen. Vorausgesetzt, sie werden streng vor Wilderei und Jägern geschützt. Grund zum Aufatmen ist das aber nicht. Denn die Wilderei nimmt wieder zu. Allein in Südafrika, wo die meisten Tiere in Nationalparks oder privaten Farmen leben, wurden 2017 1.028 Tiere von Wilderern getötet. 2007 waren es noch 13.

Nashörner Asiens Außerhalb von Afrika gibt es drei weitere Nashornarten, darunter die beiden seltensten. Vom Java-Nashorn (Rhinoceros sondaicus) auf der gleichnamigen indonesischen Insel gibt es nur noch 60 Tiere. Eine Krankheit oder ein Tsunami könnte ausreichen, um die Art von der Erde verschwinden zu lassen. Das Sumatra-Nashorn (Dicerorhinus sumatrensis) ist noch mit 100 Exemplaren vertreten, verstreut auf verschiedene Subpopulationen. Beide Arten sind ebenfalls von Wilderei bedroht, aber noch stärker als die afrikanischen Arten davon, dass der Wald abgeholzt wird, in dem sie leben. Der Verlust von Lebensraum ist auch die größte Gefahr für das Überleben der letzten rund 3.500 Panzernashörner (Rhinoceros unicornis) in Indien. Immerhin steigt deren Population dank der Schutzmaßnahmen leicht an.

In seiner neuen Heimat sei Nashornwilderei noch kein so großes Problem, schildert Johannes Kirchgatter, Biologe, Geograph und Afrikareferent des WWF, "dafür gibt es dort einfach noch zu wenige Tiere". Wilderer ziehe es eher nach Südafrika, wo die Chance, auf ein unbewachtes Nashorn zu treffen, höher sei.

Seit Längerem schon setzt Tansania vermehrt auf Fotosafaris. Doch die Trophäenjagd ist mancherorts weiterhin lukrativer und das effektivere Mittel, Geld für den Erhalt der Lebensräume, den Wildtierschutz und Einkommen zu generieren. Mit jedem Jagdausflug bringen reiche Großwildjäger pro Person fünf- bis sechsstellige Dollarbeträge ins Land. "Um die Zerstörung vor allem sehr großer Schutzgebiete – etwa durch mehr Landwirtschaft oder Bodenschatzabbau – zu verhindern, kann unter strenger Kontrolle die Jagd eine Option sein", sagt Kirchgatter. Dies gelte aber nicht in Nationalparks, außerdem nur für bestimmte Tierarten und ganz sicher nicht für bedrohte Arten wie Spitzmaulnashörner. Sie stehen im Artenschutzabkommen in Anhang I. Der Handel mit ihrem Horn sowie die Jagd sind international verboten. "In Tansania werden derzeit und auch auf längere Sicht keine Lizenzen auf den Abschuss von Nashörnern erteilt." Anders als in Südafrika und Namibia, wo es noch wenige Ausnahmen gibt.

Dass Eric in seiner neuen Heimat abgeschossen wird, ist also unwahrscheinlich. Zwar wird er sich frei zwischen dem Grumeti-Wildtierreservat und dem strenger geschützten Serengeti-Nationalpark bewegen können. Doch stets werden bewaffnete Ranger seinen Lebensraum sichern.