Kinder haben schneefrei, Menschen sitzen eingeschneit fest und die Lawinengefahr ist immens: Wegen andauernder Schneefälle mussten einige Landkreise den Katastrophenfall ausrufen. In Bayern, der Schweiz und Österreich sind Straßen teils nicht mehr befahrbar, Bäume brechen unter den Schneemassen zusammen, Schulen mussten schließen.

Winterurlauberinnen und -urlauber müssen sich auf eine steigende Lawinengefahr einstellen. Pisten wurden vielerorts gesperrt, es gilt die zweithöchste Gefahrenstufe. Der Lawinenforscher Thomas Stucki erklärt, welche Ausrüstung man braucht, um jemanden zu retten, der im Schnee verschüttet wurde.



ZEIT ONLINE: Kürzlich wurde in den österreichischen Alpen die zweithöchste Lawinenwarnstufe ausgerufen. Was bedeutet das und wie viele Stufen gibt es eigentlich?



Thomas Stucki: Insgesamt gibt es fünf Gefahrenstufen. Sie geben an, wie kritisch die Lawinensituation in bestimmten Regionen sein kann. Je höher der Wert, desto größer die Gefahr, eine Lawine auszulösen. Die Skala richtet sich dabei hauptsächlich an Wintersportler, die außerhalb der gesicherten Skipisten unterwegs sind. Behörden orientieren sich häufig eher an besonders hohen Werten in der unmittelbaren Umgebung, bevor sie ein Gebiet evakuieren. Da es in den letzten Tagen stark geschneit hat und zudem sehr windig war, besteht dementsprechend auf einigen Abhängen eine erhöhte Lawinengefahr.



ZEIT ONLINE: Bereits im vergangenen Jahr herrschte eine erhöhte Lawinengefahr in den Alpen. Würden Sie sagen, dass sich das Lawinenrisiko erhöht hat?



Stucki: Der Januar 2018 war in dem Punkt schon außergewöhnlich. Zeitweise gab es in einigen Gebieten die höchste Warnstufe, und das kommt verhältnismäßig selten vor. Im Winter davor war das anders: Dadurch, dass es nur wenig geschneit hatte, gab es zum Beispiel hier in der Schweiz sowie in Österreich nur eine geringe Lawinengefahr. Da das in den letzten Jahren eher geschwankt hat, würde ich nicht von einem Trend ausgehen.



ZEIT ONLINE: Ein Blitzschlag kündigt sich meist mit einem lauten Grollen an. Gibt es bei einer Lawine ähnliche Warnsignale?



Thomas Stucki ist Leiter der Gruppe Lawinenwarnung beim WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung in der Schweiz. © Institut für Schnee- und Lawinenforschung

Stucki: Auch vor einer Lawine kann es schon mal laut grollen oder brummen. Das passiert gerade, wenn eine Schneedecke kollabiert. Schnee, der an eine andere Stelle verweht wurde, also Triebschnee, ist ebenfalls ein Anzeichen für eine gefährliche Region – die sollte dann bestenfalls gemieden werden. Denn dort hat sich eventuell der Schnee meterhoch aufgetürmt.



ZEIT ONLINE: Und was passiert, wenn es daraufhin regnet?



Stucki: Dann entsteht auf der Oberfläche eine feste, gebundene Schicht, unter der sich eine schwache befindet, die mit der Zeit nachgibt. Das kann man sich wie ein Kartenhaus vorstellen: Wird auf dem Dach langsam der Druck erhöht, bricht es irgendwann zusammen und die Karten fliegen durcheinander. Solche Lawinen werden als Schneebrettlawinen bezeichnet. Ebenso gefährlich ist es, wenn die Mittagssonne die Schneeoberfläche langsam schmelzen lässt. Dadurch kann sie sich leichter lösen und so zu einer Lawine führen.



Lawinentypen Die wichtigsten Lawinentypen Schneebrettlawinen – Eine zusammenhängende Schneeschicht rutscht einen Hang herunter, während darunter liegende Schneeschichten liegen bleiben. Als Auslöser reicht ein einziger Riss in der Schneeschicht. Schneebrettlawinen sind die Lawinen, die am meisten Menschen töten. Lockerschneelawinen – Sie verdanken ihren Namen der Tatsache, dass sie aus Schnee bestehen, der noch nicht zu einer festeren Schicht gehört – häufig also frischer oder trockener Pulverschnee. Rollt so eine Lawine den Abhang runter, reißt sie immer mehr Schnee mit sich. Gleitschneelawinen – Ähnlich wie bei Schneebrettlawinen rutscht hier eine Schneeschicht den Hang herab – hierbei handelt es sich aber um die gesamte Schneeschicht. Voraussetzung ist ein glatter Untergrund, wie beispielsweise eine Grasfläche oder Felsen, an dem die Schicht herabrutschen kann. Mehr dazu finden Sie auf der Seite des Schweizer Lawinenforschungsinstituts SLF.

ZEIT ONLINE: Nun können Laien vielleicht gar nicht sehen, ob es irgendwo Triebschnee gibt. Was würden Sie diesen Leuten raten?



Stucki: Sie sollten sich in erster Linie bei den zuständigen Sicherheitsbehörden informieren und Gefahrenregionen meiden. Daneben gibt es noch das Lawinenbulletin als Informationsquelle. Laien sollten sich, bevor sie sich in ungesicherte Gebiete wagen, ausbilden lassen. Dafür würde ich allerdings empfehlen, Kurse bei geschultem Personal zu machen. Schließlich braucht es etwas Erfahrung, um die Signale richtig zu deuten – und das lässt sich am besten in einer realen Umgebung erklären.

ZEIT ONLINE: Was macht Lawinen eigentlich so gefährlich?



Stucki: Die gigantische Schneemasse, unter der jemand binnen Sekunden begraben werden kann. In so einem Moment sind die Betroffenen wie einbetoniert und darauf angewiesen, dass jemand zur Hilfe kommt. Schließlich bleiben nur wenige Minuten, bis der Sauerstoff ausgeht.



1/14 Kein seltener Anblick derzeit in Österreich: Autos fahren vorsichtig über eine verschneite Brücke in Untertauern. © Helmut Fohringer/AFP/Getty Images 2/14 Riesige Schneemengen beeinträchtigen das Leben in Österreich. Hier schaufelt ein Mann das Dach einer Hütte in Filzmoos frei. © Leonhard Foeger/Reuters 3/14 Im österreichischen Ramsau räumt ein Fahrzeug die Schneemassen weg. Seit vergangener Woche sind im Zentrum und dem Norden Österreichs bis zu 1,5 Meter Neuschnee gefallen. In den Alpen um Salzburg ist der Schnee bis zu drei Meter hoch. © Harald Schneider/APA//AFP/Getty Images 4/14 Viele Straßen sind in den Alpenregionen kaum noch passierbar. © Helmut Fohringer/APA/dpa 5/14 In Österreich warnte der Lawinendienst, dass die Anzahl und die Größe der Gefahrenstellen in den österreichischen Alpen zunehme. Wegen des erwarteten, immer dichteren Schneefalls drohten spontane, trockene Lawinen. Hier warnt ein Schild in Obertauern vor der Gefahr. © Harald Schneider/APA//AFP/Getty Images 6/14 Der Schneefall hat auch negative Auswirkungen für Wintersportler. Nach Angaben des Skiportals Skiresort.de waren am Dienstag 1.700 Kilometer Piste gesperrt – 5.150 Kilometer seien offen gewesen. Auch wurden demnach 450 Skilifte geschlossen, während 1.700 zur Verfügung standen. © Helmut Fohringer/AFP/Getty Images 7/14 Schneebedeckte Bäume im österreichischen Flachau © Leonhard Foeger/Reuters 8/14 Ein Hubschrauber des österreichischen Bundesheers im Einsatz im Steirischen Ennstal © Peter Lechner/BUNDESHEER/APA/Handout/dpa 9/14 In Bayern werden wohl viele Schulkinder das aktuelle Winterwetter in Erinnerung behalten. Für einige von ihnen fällt die Schule wegen des Schnees aus – etwa im Berchtesgadener Land, im Ostallgäu und in Teilen des Landkreises Deggendorf. © Harald Schneider/APA//AFP/Getty Images 10/14 Mit der Schneefräse gegen die weiße Masse © Michael Dalder/Reuters 11/14 Schneller als jedes Fahrrad: Im Bayerischen Spitzingsee weiß sich dieser Mann auf einer Straße mit Skiern zu helfen. © Christof Stache/AFP/Getty Images 12/14 Das Wetter forderte auch die Bereitschaft von Helfern in Sachsen-Anhalt: Mitarbeiter versuchen einen Zug der Harzer Schmalspurbahn vom Schnee zu befreien. © Matthias Bein/dpa 13/14 In Hartha (Sachsen) stehen Lastwagen nach einem Unfall neben der schneebedeckten Straße. Weiter im Süden standen am Mittwoch Autofahrer auf der A9 im Norden Münchens mehr als 20 Kilometer im Stau. Nach Angaben des ADAC lag der Zeitverlust im Berufsverkehr bei fast einer Stunde. © Tino Plunert/dpa 14/14 Nicht nur Menschen haben am Schnee Freude. © Harald Schneider/APA//AFP/Getty Images

ZEIT ONLINE: Wie können sich die Menschen im Ernstfall retten?



Stucki: In erster Linie ist es wichtig, dass jeder eine Notfallausrüstung dabeihat – ob nun Wintersportler oder Wanderer. Dabei handelt es sich um ein Ortungsgerät und eine Schaufel. Außerdem sollte jeder mit beidem umgehen können. Das Ortungsgerät sollte dabei vor einem Ausflug auf Senden gestellt werden, sodass es im Ernstfall gefunden werden kann. Nach einer Lawine können Rettungsteams oder Kameraden ihre Geräte auf Empfangen stellen und so mögliche Verschüttete finden, um sie mit der Schaufel auszugraben.



Lawinentypen Die wichtigsten Lawinentypen Schneebrettlawinen – Eine zusammenhängende Schneeschicht rutscht einen Hang herunter, während darunter liegende Schneeschichten liegen bleiben. Als Auslöser reicht ein einziger Riss in der Schneeschicht. Schneebrettlawinen sind die Lawinen, die am meisten Menschen töten. Lockerschneelawinen – Sie verdanken ihren Namen der Tatsache, dass sie aus Schnee bestehen, der noch nicht zu einer festeren Schicht gehört – häufig also frischer oder trockener Pulverschnee. Rollt so eine Lawine den Abhang runter, reißt sie immer mehr Schnee mit sich. Gleitschneelawinen – Ähnlich wie bei Schneebrettlawinen rutscht hier eine Schneeschicht den Hang herab – hierbei handelt es sich aber um die gesamte Schneeschicht. Voraussetzung ist ein glatter Untergrund, wie beispielsweise eine Grasfläche oder Felsen, an dem die Schicht herabrutschen kann. Mehr dazu finden Sie auf der Seite des Schweizer Lawinenforschungsinstituts SLF.

ZEIT ONLINE: Stützbauten, Dämme, Sprengungen – es gibt verschiedene Maßnahmen, um vor Lawinen zu schützen. Helfen sie auch bei einer hohen Warnstufe?



Stucki: Die Warnstufen gelten ja hauptsächlich für ungesicherte Gebiete. Aber an sich: ja. Die Schutzmaßnahmen sind auch auf größere Warnstufen ausgelegt. Im Notfall können sie sogar hohe Lawinen umleiten. Die Sprengungen dienen dagegen dazu, spontane Lawinen zu vermeiden, indem sie bewusst ausgelöst werden.



ZEIT ONLINE: Wird die Gefahr über die nächsten Wochen erhöht bleiben oder nimmt sie mit der Zeit wieder ab?

Stucki: Das kommt ganz darauf an, wie sich das Wetter in den nächsten Tagen entwickelt. Hier in der Schweiz gehen wir davon aus, dass es Freitag und Samstag weniger schneien wird, weshalb die Gefahrenstufe vorerst sinken könnte. Da es Sonntag allerdings wieder vermehrt Schneefälle geben soll, wird sie sich wieder erhöhen – das ist allerdings eher spekulativ. Wie es jetzt genau weitergeht, kann ich leider nicht sagen. Das müssen wir wohl oder übel erst mal abwarten.