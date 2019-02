Es ist extrem. Der Nationale Wetterdienst (NWS) der USA warnt vor "Erfrierungen binnen Minuten". Seit Tagen leiden rund 140 Millionen Menschen an den Folgen einer Kältewelle. In mehreren US-Staaten, vor allem im Mittleren Westen, wurde der Katastrophenfall ausgerufen – in Kanada ist es ähnlich eisig. Aber, das Ende der gefühlten Eiszeit ist in Sicht: Bald soll es frühlingshaft werden. Wie kommt es zu so starken Temperaturschwankungen? Meteorologe und Wetter-Moderator Karsten Schwanke erklärt es uns.



In mindestens sechs Staaten der USA ist es kälter als in der Antarktis – rund um den Südpol herrscht, obwohl dort Sommer ist, aktuell eine Temperatur von minus 32 Grad Celsius. In den USA wurde die Minus-40-Grad-Marke gleich mehrfach unterschritten. Die Ursache dafür: arktische Polarluft. Sie hat sich von Nordkanada bis in den Norden der USA geschoben. Und so schwappt eine Kältewelle nicht nur durch die Natur, sondern auch durch die Medien. In Deutschland fragen sich viele, ob die Amerikanerinnen und Amerikaner vielleicht etwas übertreiben mit ihren Extreme-Blizzard-Condition-News. Schließlich herrscht Winter. Dass der in Nordamerika kalt werden kann, kein Geheimnis. Zudem erreichen uns aus den USA gefühlt jedes Jahr solche Winter-Katastrophen-Meldungen.



© Privat Karsten Schwanke Meteorologe, Wettermoderator und Autor für ZEIT ONLINE zur Autorenseite

Wenn wir in Deutschland von "arktischer Polarluft" sprechen (ein Wort, das wir Meteorologen häufiger in den Mund nehmen), dann reden wir von minus fünf Grad in Hamburg oder auch mal minus 15 Grad nachts in Berlin. Aber das, was die Menschen in Nordamerika derzeit erleben, ist ein anderes Kaliber. Es ist eine Kältewelle, die es wirklich in sich hat. Mehr als 80 Millionen Menschen sind im Moment Temperaturen von minus 20 Grad Celsius und drunter ausgesetzt (dort, in den USA, wird natürlich in Fahrenheit gezählt). In Chicago wurde mit minus 31 Grad Celsius die zweittiefste jemals gemessene Temperatur registriert – in einer fast 150 Jahre langen Messreihe. Tausende Flüge mussten am Internationalen Flughafen O'Hare gestrichen werden, Schulen und öffentliche Gebäude bleiben geschlossen. Hand aufs Herz: Bei derart eisigen Temperaturen würde auch in Deutschland nichts mehr gehen.

1/9 Pro Sekunde stürzen in den Niagarafällen 2,6 Millionen Liter Wasser in die Tiefe – eigentlich. Durch die niedrigen Temperaturen sind Teile des Wasserfalls an der Grenze zwischen den USA und Kanada gefroren. © Dronebase/Reuters 2/9 Für einige Menschen ist die Kälte lebensbedrohlich. Insgesamt wurden einem Bericht zufolge bislang acht Todesfälle gezählt, die den extremen Temperaturen zugeschrieben werden. © Drew Angerer/Getty Images 3/9 Das Ufer des Lake Michigan, einer der größten Seen Nordamerikas, ist vereist. In Chicago werden Temperaturen von -29 Grad Celsius gemessen. Die Stadtverwaltung richtete mehrere Wärmestuben ein. © Joshua Lott/AFP/Getty Images 4/9 Auf dem Times Square in New York City fotografiert eine Frau das Schneetreiben. Gesundheitsexperten in den USA warnen vor Erfrierungen und raten, möglichst wenig Haut ungeschützt der Kälte auszusetzen. © Brendan McDermid/Reuters 5/9 In Buffalo im US-Bundesstaat New York pflügt sich ein Auto durch den Schnee. In 22 Staaten, vor allem im Mittleren Westen, sind die Temperaturen Ende Januar außergewöhnlich niedrig. © Lindsay DeDario/Reuters 6/9 Als Auslöser der ungewöhnlichen Kältewelle gilt der sogenannte nördliche Polarwirbel, der eigentlich über der Arktis zirkuliert. In diesem Jahr bringt der Luftstrom jedoch die kalte Luft vom Nordpol bis nach Nordamerika, wie hier nach Chicago. © Pinar Istek/Reuters 7/9 In Buffalo ducken sich Tauben schützend an eine Hauswand. Auch Tiere leiden unter der Kälte: Im Bundesstaat Indiana ist auf einer Farm ein Zebra erfroren. © Lindsay DeDario/Reuters 8/9 Auf dem Chicago River bahnt sich ein Eisbrecher den Weg durch die Schollen. Schulen und Geschäfte bleiben wegen der Kälte geschlossen, Tausende Flüge wurden gestrichen. © Scott Olson/Getty Images 9/9 Auf dem Highway bei Madison, Wisconsin, ist eine Kolonne von Räumfahrzeugen im Einsatz. In zahlreichen Staaten kann wegen des Winterwetters nicht einmal die Post ausgeliefert werden. In wenigen Tagen sollen die Temperaturen allerdings rasant steigen. © John Hart/AP/dpa

Doch das ist ja erst der Anfang der Geschichte. Genauso schnell wie die Kälte aus der Arktis bis zu den Großen Seen (zu den Great Lakes der USA zählen der Lake Michigan, der Lake Superior sowie der Erie-, Huron- und der Ontariosee) vorgestoßen ist, zieht sie sich auch wieder zurück. Am Wochenende wird sie – so sieht es auf den aktuellen Wettersimulationen aus – von fast frühlingshaft warmer Luft ersetzt. Am Sonntag soll es in Chicago zehn bis zwölf Grad Celsius warm werden.

Wie außergewöhnlich ist so ein Temperatursprung?

Einen Temperatursprung um 42K (korrekterweise werden Temperaturdifferenzen in der Meteorologie in Kelvin angegeben – der Wert bleibt aber derselbe, egal ob man Celsius oder Kelvin sagt) – von minus 31 Grad Celsius auf elf Grad Celsius in nur 72 Stunden – gab es in Chicago noch nie. An anderen Orten aber sehr wohl. Die Aufzeichnungen des US-Wetterdienstes verzeichnen folgende Rekord-Temperatursprünge:

45,5 Kelvin in weniger als 24 Stunden: In Fort Belknap (Montana) kletterte die Temperatur am 13. Februar 2018 von minus 38,3 Grad auf 7,2 Grad Celsius.

Ebenfalls in Montana, in Browning, fiel die Temperatur am 23./24. Januar 1916 von 6,7 auf minus 48,9 Grad Celsius – eine Differenz von 55,6 Kelvin.

Der größte Temperatursprung innerhalb einer Woche war im Februar 2011 in Nowata in Oklahoma zu beobachten. Damals stieg die Temperatur von tief winterlichen minus 35 auf sommerliche 26,1 Grad Celsius, ein Unterschied von 61,1 Kelvin.

Doch warum kann es in Chicago (auf einer geografischen Breite von Rom!) Temperaturen geben, die in Europa höchstens in Skandinavien vorkommen?