Fast alle Länder der Erde haben sich auf einen transparenteren Umgang mit dem An- und Verkauf von schwer zu recycelndem Plastikmüll geeinigt. "Es wird ein transparentes und zurückverfolgbares System für Export und Import von Plastikmüll geben", sagte Rolph Payet vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UN). Das Rahmenabkommen sei "historisch", weil es rechtlich bindend sei.



Wie die britische Tageszeitung The Guardian schreibt, müssen sich reiche Länder wie die USA, die kontaminierten, gemischten oder nicht recyclebaren Plastikmüll in Drittstaaten exportieren, demnach künftig das Einverständnis der dortigen Regierungen einholen. Bislang habe der Export auf privatwirtschaftlicher Basis ohne staatliche Kontrollen funktioniert.

Die Vereinbarung ergänzt das Basler Übereinkommen "über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung", dem 186 Staaten angehören. Die USA haben die Ratifizierung des Übereinkommens bislang verweigert und hatten beim Beschluss des Rahmenabkommens dementsprechend kein Stimmrecht. Dem Guardian zufolge hätten sich die US-amerikanischen Teilnehmer der Konferenz aber gegen die Änderung ausgesprochen.

China hatte den Import von insgesamt 24 verschiedenen Recyclingmaterialien zum 1. Januar 2018 verboten. Innerhalb von einem Jahr seien Dörfer in Indonesien, Thailand und Malaysia so zu "Müllkippen" geworden, zitiert der Guardian Claire Arkin, eine Sprecherin der Umweltinitiative GAIA (Global Alliance for Incinerator Alternatives). "Wir haben festgestellt, dass sich in Dörfern in all diesen Ländern, die früher hauptsächlich landwirtschaftliche Gemeinden waren, Müll aus den Vereinigten Staaten türmte", so Arkin.

Einem Bericht der Weltbank zufolge produzieren hoch entwickelte Länder mehr als ein Drittel der weltweiten Müllmasse. Dabei leben nur 16 Prozent der Weltbevölkerung in diesen Staaten. Die Recyclingrate in sogenannten Hochlohnländern betrage 30 Prozent, in Entwicklungsländern vier Prozent. Der Plastikmüll ist demnach ein besonders schwerwiegendes Problem. Wenn Plastik nicht richtig gesammelt und gemanagt werde, werde es Gewässer und Ökosysteme auf Jahrhunderte, wenn nicht auf Jahrtausende beeinträchtigen.

Payet verglich die Plastikverschmutzung mit einer "Epidemie mit geschätzten 100 Millionen Tonnen Plastik, die jetzt in den Ozeanen gefunden werden." 80 bis 90 Prozent davon stammten vom Festland.

