Die zweite Hitzewelle dieses Sommers hat begonnen. In Deutschland werden in den kommenden Tagen erneut teils sehr hohe Temperaturen erwartet. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für Dienstag bis Donnerstag in vielen Regionen 32 bis 38 Grad Celsius voraus. Im Westen und Südwesten kann es laut Prognosen örtlich sogar noch heißer werden.

In diesen Tagen könnte damit sogar der Hitzerekord aus dem Jahr 2015 eingestellt werden. Damals hatten Sensoren im bayerischen Kitzingen 40,3 Grad Celsius gemessen. Wann und wo es so weit sein könnte? In der oben stehenden Tabelle sehen Sie die aktuellen Höchstwerte aller Stationen des DWD – sie aktualisieren sich alle zehn Minuten.



Noch ist unklar, wie lange die Hitze anhalten wird. Auch können Meteorologen nicht mit Sicherheit sagen, wie warm es tatsächlich wird. So manches Modell kommt zu dem Ergebnis, dass Extremtemperaturen erreicht werden – im Juni allerdings waren solche Prognosen fehlerhaft. Dennoch gibt es bereits amtliche Warnungen vor Hitze. Wo, zeigt diese Karte des DWD.

Den Meteorologen zufolge wird es nicht nur heiß, sondern auch trocken. Eine Dürre ist damit wahrscheinlicher als noch zu Beginn des Sommers. Seit Wochen hat es viel zu wenig geregnet, vor allem in Nord- und Ostdeutschland sind die Böden ausgedorrt. Welche Regionen besonders betroffen sind, zeigt der Dürremonitor des Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung.

Problematisch ist das für Landwirtinnen und Förster. Nach dem Dürresommer des vergangenen Jahres sind die Wasserreserven beinahe aufgebraucht – Wälder, Forst und Felder haben sich noch nicht von den damaligen Schäden erholt.



Schon das vergangene Jahr war ein Jahr der Extreme. Noch nie seit Beginn der Messaufzeichnungen war es im Durchschnitt so warm und so sonnig wie 2018. Außerdem hat es noch nie zuvor so viele Sommertage, so viele heiße Tage und zwischen April und Oktober so wenig Niederschlag gegeben, wie Daten des Deutschen Wetterdienstes vor wenigen Monaten zeigten.

Alles zum Thema Dürre lesen Sie auf unserer Themenseite "Trockenheit in Deutschland".