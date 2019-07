Zahlreiche renommierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben die Bundesregierung zu einer schnellen Wende in der Klima- und Energiepolitik aufgefordert. Um die Klimaziele zu erreichen, sei eine "konsequentere, transparentere und zügigere" Strategie notwendig, heißt es in einer Stellungnahme der Nationalen Wissenschaftsakademie Leopoldina. "Sie muss den Bürgern, den Städten und ländlichen Regionen sowie der Wirtschaft insgesamt Planungssicherheit geben und schnell Weichen stellen, um den immer teureren und ungerechten Business-as-usual-Pfad zu verlassen und auf den Pfad einer nachhaltigen Entwicklung zu gelangen."

Es bedürfe sofortiger Maßnahmen, damit Deutschland seine Klimaziele für 2030 erreichen könne, heißt es in der Stellungnahme. Das Ziel der Klima- und Umweltpolitik sei es, die sich bereits abzeichnenden katastrophalen Auswirkungen des Klimawandels zu verhindern oder wenigstens zu mindern.



Im September will die Bundesregierung einen Klimaplan vorlegen

Die Leopoldina ist mit ihrem Gründungsjahr 1652 die älteste dauerhaft existierende naturforschende Akademie der Welt. Heute zählt sie 1.600 Mitglieder aus nahezu allen Wissenschaftsbereichen. 2008 wurde sie zur Nationalen Akademie der Wissenschaften Deutschlands ernannt. Ihre zwei Hauptaufgaben: die Vertretung der deutschen Wissenschaft im Ausland sowie die Beratung von Politik und Öffentlichkeit.



"Die Politik muss der Bevölkerung die Konsequenzen und Alternativen von Maßnahmen ehrlich vermitteln, vor allem auch die Chancen und Vorteile einer Einigung im Klimaschutz gegenüber den Kosten und Schäden verpasster Klimaschutzziele", heißt es in der Stellungnahme. Mit dem derzeitigen Rückenwind aus der Bevölkerung habe die Politik die einmalige Chance, diese Herausforderung jetzt zu meistern.

Die Leopoldina spricht sich für einen sektorübergreifenden Preis für Treibhausgasemissionen aus, also auch für die Bereiche Verkehr und Gebäude. Dies würde Tanken und Heizen mit Öl und Gas verteuern. "Das Instrument der CO2-Bepreisung muss als unverrückbare klimapolitische Strategie erkennbar sein", heißt es in der Stellungnahme der Wissenschaftler. Nötig sei ein wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Erneuerungsprozess. Ein Preis für CO2 allein reiche aber nicht aus, betont die Leopoldina: Das Geld müsse "transparent reinvestiert werden, u. a. in eine kohlenstoffarme Infrastruktur und in eine Klimadividende".



Auch die Wirtschaftsweisen, ein Beratergremium der Bundesregierung, hatten einen CO2-Preis empfohlen. Am 20. September will das Klimakabinett der Bundesregierung ein umfassendes Paket verabschieden, um deutlich mehr CO2 einzusparen und die Klimaziele zu erreichen.