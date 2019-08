Brasiliens Präsident Jair Messias Bolsonaro plant offenbar den Einsatz von Streitkräften gegen die Waldbrände am Amazonas. Laut den Berichten brasilianischer Medien sollen diese und andere Notmaßnahmen während einer Zeremonie an diesem Freitag verkündet werden. Am Abend zuvor hatte sich der Staatschef mit seinem Kabinett beraten. Dabei soll er eingeräumt haben, dass Brasilien nicht über die Mittel verfüge, die Feuer unter Kontrolle zu bringen. Das Amazonasgebiet sei größer als Europa, sagte er. "Wir haben nicht die Ressourcen dafür."

Derzeit wüten in Brasilien heftige Waldbrände, vor allem im Amazonasregenwald stehen große Flächen in Flammen. Mehrere Bundesstaaten haben den Notstand ausgerufen. Laut des brasilianischen Weltraumforschungsinstituts INPE brachen im ganzen Land binnen 48 Stunden fast 2.500 neue Brände aus. Demnach gab es seit Jahresbeginn bereits mehr als 75.000 Waldbrände – ein Zuwachs von 84 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Löscharbeiten gestalten sich schwierig. In der Region gibt es nur wenige Straßen, die Einsatzkräfte müssen sich deshalb mit Booten fortbewegen.

Solche Feuer kommen während der Trockenzeit in dem südamerikanischen Land immer wieder vor. Umweltschützern zufolge sind aber Landwirte für den jüngsten Anstieg verantwortlich, die mit den Brandrodungen Land für ihre Weiden gewinnen wollten. Von der Regierung in Brasília haben sie dabei nur wenig zu befürchten. Bolsonaro hatte wiederholt erklärt, er trete dafür ein, das Amazonasbecken wirtschaftlich zu erschließen und Bergbau, Landwirtschaft und den Holzeinschlag auch in indigenen Schutz- oder Naturschutzregionen zu ermöglichen.

"Hilferufe sind Umweltheuchelei"

Inzwischen leitete die brasilianische Justiz wegen der Feuer erste Ermittlungen ein. Im Bundesstaat Pará solle geprüft werden, warum der von Bauern angekündigte Tag des Feuers vor einer Woche nicht verhindert wurde, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Medienberichten zufolge hatten Farmer im Südwesten von Pará zuletzt in einer koordinierten Aktion große Flächen entlang einer Landstraße in Brand gesteckt, um Platz für neue Weideflächen zu schaffen.



Bolsonaro hatte zuletzt gesagt, Umweltschützer hätten die Brände gelegt, um Aufmerksamkeit zu erzeugen und seine Regierung in ein schlechtes Licht zu rücken. Sein Außenminister Ernesto Araújo bezeichnete nun die weltweiten Aufrufe zur Rettung des Amazonasgebiets als "Umweltheuchelei". Angesichts der wachsenden Bedeutung seines Landes versuche das Ausland mit Fake-News-Kampagnen, Brasilien "kleinzuhalten", so der Diplomat, der bereits mehrfach die Existenz des Klimawandels geleugnet hatte.

Peru ruft nationalen Notstand aus

Auch der Staatschef selbst hatte sich die Einmischung des Auslands verbeten – als er Frankreichs Präsident eine "kolonialistische Mentalität" vorwarf. Zuvor hatte Emmanuel Macron als Gastgeber des G7-Gipfels an diesem Wochenende im französischen Biarritz die Waldbrände als Thema auf die Agenda der offiziellen Gespräche gesetzt. Bolsonaro kritisierte seinen Amtskollegen für dessen "sensationalistischen Tonfall" und warf Macron vor, sich auf Kosten Brasiliens zu profilieren.

Derweil rief die Regierung in Peru aus Sorge vor einem Übergreifen der Brände auf deren Staatsgebiet den Notstand aus. Mehr als 200 Feuerwehrleute seien in Alarmbereitschaft versetzt worden und beobachteten "minütlich" die Lage in Brasilien und Bolivien, teilte Perus Nationale Behörde für Schutzgebiete (Sernanp) über Twitter mit. Zuvor hatte der Rauch der Brände in Brasilien die peruanische Amazonasregion Madre de Dios erreicht. Auch in Bolivien verwüsten derzeit zahlreiche Feuer Regenwälder.