Im April sollte die israelische Raumsonde Beresheet – übersetzt: Genesis – auf dem Mond landen. Doch bei der Landung fiel ein Motor aus und die Sonde zerschellte. Möglicherweise überlebt haben könnte aber ein Teil der Fracht: An Bord der Sonde befanden sich sogenannte Bärtierchen.

Bärtierchen sind winzige Lebewesen, die als erstaunlich robust gelten: Sie können starke Hitze und große Kälte ebenso gut aushalten wie extreme Strahlung – wie die im Weltraum – und sie können sogar Jahrzehnte ohne Nahrung überstehen.



Resistent, aber getrocknet

Wimmelt und wuselt es auf dem Mond also bald vor Bärtierchen? Höchstwahrscheinlich nicht, denn: Die Bärtierchen wurden in getrocknetem Zustand auf den Mond gebracht. Das wissenschaftliche Team der Arch Mission Foundation, die den Transfer der Tierchen organisiert hatte, hatte den achtbeinigen Lebewesen vor dem Start Wasser entzogen, um sie in den Ruhezustand zu versetzen.



Damit die Bärtierchen wieder in den Wachzustand zurückkehren, müssten sie an Wasser, Sauerstoff und an Nahrung gelangen, erklärte der Biochemiker William Miller von der Baker University in den USA. Das sei unter den auf dem Mond herrschenden Bedingungen quasi unmöglich. Außerdem könne man nicht sicher davon ausgehen, dass die Tierchen die Explosion der Sonde überlebt haben.

Das aber gilt als möglich. Der Unternehmer Nova Spivack, der die Organisation Arch Mission Foundation mitbegründet hat, sagte der Nachrichtenagentur AFP: "Wir glauben, dass die Überlebenschancen der Bärtierchen äußerst hoch sind." Die Arch Mission Foundation hat es sich zur Aufgabe gemacht, Informationen über die Menschheit im Sonnensystem zu verbreiten, nach eigenen Angaben "über die Grenzen von Zeit und Raum hinweg".

Mondlandungen Bedeutende Mondlandungen der USA Am 21. Juli 1969 setzte Neil Armstrong als erster Mensch einen Fuß auf den Mond. Insgesamt betraten den Erdtrabanten zwölf Menschen in sechs Missionen des Apollo-Programms. Im Jahr 1972 war es der Astronaut Gene Cernan, der als vorerst letzter Mensch den Mond verließ. Seitdem kamen nur Roboter zu Besuch. Missionen der Sowjetunion Der Sowjetunion war die erste weiche Landung auf dem Mond in der Geschichte der Raumfahrt gelungen – am 3. Februar 1966 hatte die unbemannte Luna 9 aufgesetzt. Mit der am 20. September 1970 gelandeten Luna 16 brachte man gar Gestein zurück zur Erde. Das einst geplante bemannte Mondprogramm aber setzte der Staat bislang nicht um. China auf dem Mond Als dritte Nation ließ China eine Sonde auf dem Mond landen. Am 1. Dezember 2013 startete Chang’e 3 an Bord einer Rakete vom Typ Langer Marsch 3B, Touchdown war der 14. Dezember 2013. Für mehr Aufregung aber sorgte die chinesische Sonde Chang’e 4: Sie landete im Januar 2019 auf der erdabgewandten Seite des Mondes – ein Manöver, das nie zuvor gelungen war. Im Dezember 2019 soll schließlich Chang'e 5 starten, auf der uns zugewandten Seite landen und von dort bestenfalls rund zwei Kilogramm Mondgestein zur Erde bringen.

Die nächste bemannte Mondlandung ist für 2024 geplant, dann wollen die USA wieder einen Astronauten und erstmals auch eine Astronautin auf den Mond schicken. Ob ihnen wohl ein Bärtierchen begegnen wird?