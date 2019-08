Wo es in Südamerika brennt Messungen von Erdüberwachungssatelliten zeigen die Brandherde. Die Daten dazu wurden im Zeitraum vom 20. bis zum 26. August 2019 ermittelt. © ZEIT ONLINE

Die bessere Frage wäre: Wo im Amazonas brennt es überall? In Brasilien gibt es in diesem Sommer seit Wochen zahlreiche Brände zwischen der Hauptstadt Brasília und der Küstenstadt Belém. Von dort ziehen sich die Feuer entlang des südlichen Amazonasgebiets nach Osten, vor allem an den südlichen Rändern des Amazonasbeckens fressen sie sich in den Wald hinein. Von den meisten Feuern betroffen sind die nordöstlichen Bundesstaaten Roraima, Acre, Rondônia und Amazonas.

Sie grenzen an Venezuela, an Kolumbien und an Peru und Bolivien, wo die Waldbrände zuletzt ebenfalls zugenommen haben. In Peru legten die Feuer im Vergleich zum Vorjahr um 116 Prozent zu, in Bolivien um 107 Prozent. Satellitenaufnahmen der US-Weltraumbehörde Nasa zeigen außerdem, dass nicht nur dort, sondern auch in Paraguay und Argentinien zahlreiche Feuer ausgebrochen sind.