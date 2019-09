Derzeit steht Dorian geradezu still. Der Hurrikan ist mächtig, die Winde in oberen Teilen der Atmosphäre sind zu schwach, um ihn zu bewegen. Und so hat der Tropensturm seit Montagnachmittag seine Position kaum verändert, hängt weiter über der Insel Grand Bahama und verwüstet den karibischen Archipel im Atlantik (siehe Grafik oben). Mindestens fünf Menschen sind bislang gestorben.

Offiziell dauert die Hurrikansaison über dem Atlantik etwa von Juni bis Ende November. Der September ist vielen Menschen in Nord- und Mittelamerika daher als Sturmmonat bekannt. Doch die Szenarien haben sich in den vergangenen Jahren verändert. Statt über Inseln, Wasser und Küsten mit Geschwindigkeiten von mehreren Hundert Stundenkilometern rasch hinwegzufegen und auf ihrem Weg Bäume zu entwurzeln, Häuser abzudecken und große Flächen zu überschwemmen, verharren Wirbelstürme längere Zeit an einem Ort, um all dies zu tun – und sorgen dort für noch größere Schäden.



Es habe seit Beginn der Aufzeichnungen mit Dorian keinen Hurrikan dieser Stärke gegeben, der so lange stillgestanden habe, sagte Jeff Masters vom Wetterdienst Weather Underground. Die Daten des nationalen Hurrikanzentrums NHC der USA stützen seine Aussage. Auch gab es erstmals seit Beginn der systematischen Satellitenaufzeichnungen vier Jahre in Folge in der Region Stürme der Kategorie fünf; Dorian ist mittlerweile wieder auf Kategorie drei abgestuft. Stimmt es also, dass Tropenstürme in den vergangenen Jahrzehnten häufiger und stärker geworden sind, wie es die Aufzeichnungen vermuten lassen? Werden Hurrikane zudem langsamer? Was ist mit Stürmen in anderen Regionen der Welt? Und ist all das eine Folge des Klimawandels?



Die Daten reichen (noch) nicht für einen Trend

Seit 1966 sammeln die Mitarbeiter des NHC aussagekräftige Daten über Stürme. Demnach scheinen Tropenstürme über dem Atlantik in den vergangenen 20 Jahren häufiger und heftiger geworden zu sein (siehe Grafik unten). Doch wer genauer hinschaut, erkennt, dass die Streuung der Werte groß ist. "Bezogen auf die globale Klimaentwicklung sind 50 Jahre außerdem ein sehr kurzer Zeitraum. Das reicht nicht, um einen Trend zu erkennen", sagte daher Christopher Letchford schon in einem früheren Interview mit ZEIT ONLINE. Letchford hat am Rensselaer Polytechnic Institute Hurrikandaten aus 150 Jahren analysiert.



"Selbst wenn man sich die Aufzeichnungen aller Stürme und Hurrikane ansieht, die in den USA auf Land getroffen sind, ist nur ein ganz leichter Aufwärtstrend zu beobachten, was die Häufigkeit und die Intensität angeht", sagt der Forscher weiter. Das Fazit zogen auch die Autoren eines IPCC-Reports auf Basis diverser Studien. Autoren der meteorologischen Weltorganisation WMO wiederum schrieben jüngst in ihrem Bericht: Insgesamt deuteten die Belege zumindest an, dass die Intensität der stärksten Tropenstürme im weltweiten Mittel zugenommen habe. Die möglichen Ursachen dafür werden noch debattiert.

Ein Hurrikan ist ein tropischer Wirbelsturm (siehe Infobox unten). Er entsteht unter gewissen Bedingungen: Wenn sich das Meer westlich von Afrika und östlich der USA im Spätsommer auf mehr als 26 Grad Celsius erwärmt, steigen von der Wasseroberfläche warme Luft und Wasserdampf auf. Je höher die feuchte Luft steigt, desto kühler wird sie. Die Folge: Es bilden sich Wolken – was wiederum Wärme freisetzt. Dadurch dehnt sich die Luft aus, der Druck in der Höhe steigt. Von unten nachströmende Luft soll ihn ausgleichen, was die Wolken wachsen lässt. Nun kommen Passatwinde ins Spiel, die von Afrika gen Karibik ziehen. Sie drücken die Wolken in eine Richtung, während die Erdrotation sie zum Wirbeln bringt.

Je wärmer es wird, desto langsamer werden manche Stürme

Was unter ernst zu nehmenden Forscherinnen und Wissenschaftlern als gesichert gilt: Die weltweite Erwärmung führt dazu, dass Hurrikane mehr Energie aufnehmen. Weil die Ozeane den größten Teil der durch die menschengemachten Treibhausgase zusätzlich verursachte Wärmeenergie speichern und sich deshalb aufheizen, können Stürme mehr Wasserdampf aufnehmen und größer werden. Heftigerer Regen ist die Folge. Prognosen zufolge könnte sich dieser Effekt in Zukunft verstärken (IPCC: Hartmann et al., 2017).

Orkane, Hurrikans, Taifune und Zyklone Orkane und Wirbelstürme Als Orkan bezeichnet man einen schweren Sturm ab Stärke 12 auf der Beaufortskala. Sie erreichen Windgeschwindigkeiten von mindestens 64 Knoten. Das sind knapp 120 Kilometer pro Stunde. Hurrikans, Taifune und Zyklone sind tropische Wirbelstürme, deren herausragendes Merkmal ist, dass sie ihre Energie aus dem tropisch warmen Meer beziehen. Bei Wassertemperaturen der oberen 50 Meter von mehr als 26,5 Grad Celsius verdunstet langsam viel Feuchtigkeit, die beim Aufstieg in der Atmosphäre wieder kondensiert und ihre Wärmeenergie schnell an die Luftmassen abgibt – und den Sturm antreibt. Hurrikan und Taifun Im Atlantik, Nord- und Südpazifik werden tropische Wirbelstürme als Hurrikane bezeichnet, im asiatischen Raum heißen sie Taifune. Hurrikans und Taifune sind großräumige Gebilde, deren imposante Wolkenwirbel vielfach einen Durchmesser von 200 Kilometern erreichen und von der Erddrehung in Rotation versetzt werden.Verliert ein Hurrikan oder Taifun den Kontakt zum Meer – geht also sozusagen an Land – verliert er seinen Energienachschub und schwächt sich ab. Ein tropischer Sturm wird definitionsgemäß erst dann zum Hurrikan oder Taifun, wenn er Windstärke 12 oder mehr (118 km/h) erreicht. Zyklon Zyklon ist die Bezeichnung für tropische Wirbelstürme im Golf von Bengalen und im Indischen Ozean. Derartige Stürme können mehrere Meter hohe Wellen aufwirbeln, die schließlich im Bereich von Bangladesch, Myanmar oder Indien auf Land treffen. Damit führen die Zyklone zu großen Verwüstungen, weil sie meist in besonders flachen Regionen aufs Land treffen. Das kann zu Überschwemmungen bis im Landesinneren führen, da die flachen Übergänge vom Flussdelta ins Meer kaum Schutz für die Menschen und die Gebäude bieten. Tornados Tornados sind dagegen viel kleiner und zeichnen sich durch ihre Spiralform aus. Sie entstehen über dem Festland – vor allem in den USA –, wenn unter einer Gewitterwolke Warmluft aufsteigt und sich der Wind dann zu einem Strudel formt. Unterhalb der Wolke wird das als Schlauch sichtbar. Tornados können Geschwindigkeiten von bis zu 500 Kilometer pro Stunde erreichen. Der Sog des Tornados fegt alles in die Luft, was der Windspirale in die Quere kommt.

Zudem scheinen sich tropische Wirbelstürme langsamer fortzubewegen als früher. Die Folge: Sie stehen länger an einem Ort und verursachen somit stärkere Regen- und Sturmschäden. Zwischen 1949 und 2016 habe sich die Zuggeschwindigkeit der Tropenstürme weltweit im Durchschnitt um zehn Prozent verringert, heißt es in einer Studie (Climate and Atmospheric Science: Hall & Kossin, 2019). Wirbelstürme über dem westlichen Nordpazifik wanderten einer früheren Publikation zufolge sogar um 20 Prozent langsamer (Nature: Kossin, 2018), über den Wasserflächen um Australien herum um 15 Prozent.

"Während sich die Atmosphäre der Erde erwärmt, verändert sich die atmosphärische Zirkulation", schreiben die Autoren in der aktuellen Veröffentlichung. Diese Veränderungen würden sich je nach Region und Jahreszeit unterscheiden, "doch es gibt Beweise dafür, dass die anthropogene Erwärmung tropische Zirkulation während der Sommerzeit grundsätzlich schwächt." Entsprechend plausibel sei die Annahme, dass Tropenstürme wegen der Erwärmung langsamer geworden seien.



Regionale Verlangsamung tropischer Wirbelstürme Zwischen 1949 und 2016 über Land und Wasser NOAA

Das nationale Hurrikanzentrum der USA prognostiziert, dass Dorian von Dienstag- bis Mittwochabend der Ostküste Floridas "gefährlich nah" kommen und sich anschließend Richtung Norden bewegen werde.