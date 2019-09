In Deutschland hat sich jemand mit dem West-Nil-Virus angesteckt, und zwar durch den Stich einer infizierten Mücke. Das gab es bisher nicht. Warum es künftig häufiger der Fall sein dürfte und welche Mücken sich in Deutschland ausbreiten, erklärt Insektenforscher Helge Kampen, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Friedrich-Loeffler-Instituts, im Interview.

ZEIT ONLINE: Erstmals hat sich hierzulande ein Mensch über eine Stechmücke mit dem West-Nil-Virus angesteckt – warum überrascht Sie das nicht?



Helge Kampen: Das West-Nil-Virus zirkuliert seit mehreren Jahrzehnten in Europa. In Südeuropa gab es immer wieder Ausbrüche, auch mit Todesfällen. Eigentlich haben wir uns gefragt: Warum kommt das Virus nicht nach Deutschland? Vergangenes Jahr gab es dann zahlreiche Epidemien – zehn Fälle bei Vögeln, zwei bei Pferden in Deutschland. Diese Tiere sind empfänglich für das Virus, aber eben auch der Mensch. Die meisten Menschen merken gar nicht, dass sie sich angesteckt haben. Nur bei einem kleinen Teil gibt es Anzeichen und bei einem noch kleineren Teil sind diese schwerwiegend.

ZEIT ONLINE: Warum trat die erste Infektion in Deutschland ausgerechnet jetzt auf?

Kampen: Möglich machten das zum einen die anhaltend hohen Temperaturen. Denn wenn es wärmer ist, läuft auch die Blutverdauung schneller ab. Die Mücken legen schneller Eier und dadurch stechen sie öfter und haben schneller Nachwuchs. Zum anderen wandert das Virus selbst viel besser und schneller durch die Mücke. Wärmere Sommer bedeuten also mehr Viren in stechfreudigeren Mücken.



Was ist West-Nil-Fieber? Was ist West-Nil-Fieber? Das West-Nil-Fieber ist eine Virusinfektion, die durch Mücken übertragen wird. Die Viren stammen ursprünglich aus Afrika, schlummern vor allem in Vögeln – können aber auch Säugetiere (vor allem Pferde) und Menschen über den Umweg von Mückenstichen infizieren. Da das West-Nil-Virus eine vom Tier auf den Menschen übertragbare Krankheit ist, zählt es zu den Zoonosen. In tropischen und gemäßigten Breiten kommt das West-Nil-Fieber vergleichsweise häufig vor. 2019 kam es zum ersten durch Mücken übertragenen Fall in Deutschland. Was sind die Symptome? Die meisten Menschen (etwa 80 Prozent), die sich mit dem West-Nil-Virus anstecken, merken wenig bis nichts davon. In knapp 20 Prozent der Fälle bekommen die Menschen grippeähnliche Symptome, wie Fieber, Hausausschlag, Schlappheit und Kopfschmerzen. Nur bei weniger als einem Prozent der Infizierten – in der Regel bei Älteren mit Vorerkrankungen – kommt es zu einer Hirnhautentzündung (Meningitis) oder seltener zu einer Entzündung des Gehirns (Enzephalitis), die tödlich enden kann. Impfstoffe oder eine spezifische Therapie für Menschen gibt es bislang nicht. Das Wichtigste zur Vorbeugung ist Mückenschutz. Quelle: Robert Koch-Institut (RKI)



ZEIT ONLINE: Steigt mit dem Klimawandel also das Risiko, dass sich Menschen hierzulande infizieren?

Kampen: Da muss man ganz klar sagen: ja. Das gilt sicher nicht nur für das West-Nil-Virus, sondern auch für andere Viren, die von Stechmücken übertragen werden. Was unsere Mücken alles übertragen können, wissen wir allerdings gar nicht genau. Das wird sich mit den steigenden Temperaturen zeigen.



ZEIT ONLINE: Welche Mückenart war es denn eigentlich?

Helge Kampen ist Diplom-Biologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter des Friedrich-Loeffler-Instituts. Außerdem ist er Geschäftsführer der Nationalen Expertenkommission "Stechmücken als Überträger von Krankheitserregern in Deutschland". © FLI

Kampen: Eine einheimische. Mehrere Arten, die in Deutschland leben, können das West-Nil-Virus theoretisch übertragen, wie wir aus Laborversuchen wissen. Höchstwahrscheinlich war es in diesem Fall eine Variante der einheimischen Hausmücke, die eher im Spätsommer auftritt. Auch die Tigermücke hat im Labor gezeigt, dass sie das Virus übertragen kann, aber die spielt in diesem Zusammenhang in Deutschland aktuell überhaupt keine Rolle. Sie tritt in Deutschland ja nur sehr lokal auf.

ZEIT ONLINE: Die Tigermücke! Von der liest man häufig. Sie ist eine von mehreren eingewanderten Arten, die Sie beobachten. Welche sind bekannt?

Kampen: Die Tigermücke (Aedes albopictus), die Asiatische Buschmücke (Aedes japonicus), die Koreanische Buschmücke (Aedes koreicus) und noch zwei Arten, die keinen deutschen Namen haben: Culiseta longiareolata und Anopheles petragnani. Die letzten beiden Arten sind keine Überträger, die Asiatische und Koreanische Buschmücke von untergeordneter Bedeutung.

ZEIT ONLINE: Was für Krankheitserreger können Tigermücken denn übertragen?



Kampen: Es sind mehr als 20 verschiedene Viren bekannt. Dazu zählen unter anderem das Dengue- und das Chikungunya-Virus. Die zugehörigen Infektionskrankheiten sind in den vergangenen zehn bis fünfzehn Jahren im europäischen Mittelmeerraum mehrfach ausgebrochen. Und immer da, wo die Tigermücke vorkam. Nun ist die Tigermücke aber eine wärmeliebende Art, deshalb sind die Bedingungen für sie in Deutschland aktuell nicht wirklich optimal.

Anderes gilt für die Asiatische und Koreanische Buschmücke: Die kommen ursprünglich aus Klimazonen, die unserer ähneln. Das hat dazu geführt, dass die Asiatische Buschmücke in Süddeutschland mittlerweile fast flächendeckend vorkommt. Diese Art werden wir auch nicht wieder los, mit ihr müssen wir klarkommen. Wie gesagt, sie ist auch kein bedeutender Überträger von Krankheitserregern. Das kann sich künftig ändern, aber im Moment sehen wir die große Gefahr bei der Tigermücke.