Hohe Temperaturen und starker Wind haben die Waldbrände in Australien weiter angefacht und die Millionenmetropole Sydney in Rauch gehüllt. Das Amt für Meteorologie warnte vor gefährlichen Luftqualitätswerten und schlechter Sicht in weiten Teilen der Stadt und ihrer Umgebung. Auch wenn der Wind im Laufe des Tages seine Richtung wechseln und aus Süden kommen werde, "wird das den Rauch aber nicht vertreiben", schrieb die Behörde auf Twitter.

Auch in den kommenden Tagen ist keine Entspannung der Lage in Sicht. Laut Wettervorhersage steigen die Temperaturen bei starkem Wind und geringer Luftfeuchtigkeit auf über 40 Grad. Diese Bedingungen bezeichneten staatliche Behörden als tödlich. Betroffen ist vor allem der südöstliche Bundesstaat New South Wales.

Tausende Feuerwehrleute im Einsatz

Wegen des Rauchs war die Sicht in den meisten Teilen Sydneys laut Luftqualitätsindex der staatlichen Umweltbehörde extrem gering. Das Gesundheitsministerium teilte mit, die "ätzende Luftverschmutzung" stelle eine große Belastung für anfällige Menschen dar, besonders für ältere.

Rund 2.000 Feuerwehrleute kämpfen gegen mehr als 80 Waldbrände, die im ganzen Bundesstaat weiter brennen. Darunter ist auch der Großbrand im Nordwesten von Sydney mit einer rund 60 Kilometer langen Feuerfront.

Seit Oktober haben die Waldbrände nach Angaben der Behörden rund 2,7 Millionen Hektar Land im Osten Australiens verbrannt. Bisher starben dabei nach offiziellen Angaben sechs Menschen. Mehr als 680 Häuser wurden zerstört. Nach Schätzung von Experten verbrannten außerdem auch mehr als 2.000 Koalas. Zusammen mit Kängurus gehören Koalas zu den bekanntesten Tieren, die nur in Australien heimisch sind.