Der Bestand einiger Vogelarten entwickelt sich in Deutschland kritisch. Laut dem Nationalen Vogelschutzbericht 2019 sind in den vergangenen zwölf Jahren etwa ein Drittel der heimischen Brutvogelarten in ihrem Bestand zurückgegangen, darunter Kiebitz und Rebhuhn. Diese Entwicklung sei wesentlich auf die Intensivierung der Landwirtschaft zurückzuführen, heißt es in dem Bericht von Umweltministerium und Naturschutzamt.



Der an die EU-Kommission übergebene Report beinhaltet mehr als 20.000 Einzeldaten zur Entwicklung der Vogelbestände und der Verbreitung der Brutvögel. Erfasst werden 251 Brutvogelarten, 68 überwinternde und 34 durchziehende Vogelarten. ZEIT ONLINE hatte bereits vorab über erste Zahlen berichtet.

Die Bestände gehen zurück, weil Wiesen und Weiden weniger werden. Dadurch fehlt es an Nahrung, etwa an Insekten. Großvogelarten wie Seeadler, Uhu und Schwarzstorch vermehren sich dagegen. Das liegt wiederum an "intensiven und meist speziell auf sie zugeschnittenen Schutzbemühungen", wie die Bundesbehörde analysiert.

Sehr unterschiedlich ist die Entwicklung bei den Zugvögeln. Bei der vor allem in Russland brütenden Waldsaatgans verringerte sich der Bestand laut dem Bericht in Deutschland in den vergangenen zwölf Jahren um 70 Prozent. Der Bestand einiger Entenarten wie beispielsweise die Löffelente vergrößerte sich dagegen. Dazu tragen vor allem die milderen Winter in Mitteleuropa bei.

Der Vogelschutzbericht wird alle sechs Jahre an die EU-Kommission übermittelt. Die Daten beruhen auf dem bundesweiten Monitoring, in das Daten von ehrenamtlichem und behördlichem Naturschutz einfließen. Aus den Meldungen der einzelnen EU-Mitgliedsstaaten entsteht ein europaweiter Bericht.