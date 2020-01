Inhalt Auf einer Seite lesen Seite 1 — Die Zahl von einer halben Milliarde toter Tiere ist fragwürdig Seite 2 — Koalas können nicht schnell genug fliehen

Bereits 5,5 Millionen Hektar Land haben die seit Monaten wütenden Buschbrände in Australien verwüstet. Für die einzigartige Tier- und Pflanzenwelt des Kontinents sind die Folgen schwerwiegend. So viel steht fest, und Naturschützer sind sich darin einig.



Allerdings kursiert seit Tagen in den Medien eine Zahl von schätzungsweise 480 Millionen Tieren, die allein im Bundesstaat New South Wales in den Flammen verendet sein dürften. Diese Angabe ist mit Vorsicht zu betrachten. Sie stammt aus einer Schätzung, die Christopher Dickman, Ökologie-Professor an der Uni Sydney im Jahr 2007 – vor 13 Jahren also – in einem Bericht für die Umweltorganisation WWF errechnet hatte. Zählungen dazu, wie viele Tiere tatsächlich in den aktuellen Feuern umgekommen sind oder ein Monitoring der Populationen, etwa von Koalas, Kängurus und anderen Tierarten, liegen aktuell noch nicht vor.

Dennoch halten Fachleute die Schätzung für realistisch – vielleicht sogar für untertrieben. Auf die Zahl kamen die Forscher der Uni Sydney, indem sie die Populationsdichte bestimmter Arten zugrunde legten und berechneten, wie viele Tiere auf der nun bereits verbrannten Fläche gelebt haben müssen. Die Forscher gingen von durchschnittlich 17,5 Säugetieren, 20.7 Vögeln und 1289,5 Reptilien pro Hektar (10.000 Quadratmeter) aus und multiplizierten diese Werte mit der nach derzeitigen Messungen verbrannten Fläche. Dabei legten sie eher niedrige Zahlen zugrunde. Es handele es sich um eine "sehr zurückhaltende" Kalkulation, schrieb die Universität selbst. Die wahre Zahl könnte noch "bedeutend höher" liegen.

Es geht auch um Vögel, Reptilien und Insekten

Professor Andrew Beattie von der Macquarie-Universität nahe Sydney geht davon aus, dass landesweit bereits Milliarden von Tieren durch die Feuer ums Leben gekommen seien – "wenn man Säugetiere, Vögel, Reptilien und größere Insekten wie Schmetterlinge mit einrechnet". Es sei "ziemlich sicher, dass in großen Teilen dieser sehr ausgedehnten Brandgebiete der größte Teil der Tierwelt tot ist", so der Biologe. "Die Flora und Fauna ist fort."

Große Tiere wie Kängurus oder Emus und natürlich viele Vögel könnten allerdings vorm Feuer weglaufen oder wegfliegen, sagte Dickman, der die Schätzung im Jahr 2007 veröffentlicht hatte, am Wochenende der BBC in einem Interview.