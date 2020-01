10/10

Neujahr in New South Wales: Um das Wiederaufflammen des Feuers an dieser Schneise zu verhindern, versprüht ein Feuerwehrmann Löschschaum. Am selben Tag war eine Rettungsaktion für Tausende Anwohner und Touristen im Südosten Australiens angelaufen, die vor den Buschfeuern an die Strände geflohen waren. Dort übernachteten viele im Freien, in Autos oder in Notunterkünften.