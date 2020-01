Seit Oktober brennen in weiten Teilen Australiens Buschfeuer. Im Südosten des Landes sind die Brände besonders extrem. Allein im Bundesstaat New South Wales ist bereits eine Fläche der Größe Belgiens abgebrannt. An der Küste wurde eine 250 Kilometer lange Sperrzone eingerichtet, Touristen wurden aufgefordert, das Gebiet zu verlassen. "Es ist überlebenswichtig, dass wir alle gehen", sagte der Verkehrsminister des Bundesstaats, Andrew Constance, im australischen Fernsehen. Im benachbarten Bundesstaat Victoria flüchteten Tausende Anwohnerinnen und Touristen an die Strände, um sich vor den Bränden in Sicherheit zu bringen. Meteorologen rechnen am Wochenende erneut mit Temperaturen von mehr als 40 Grad Celsius und starken Winden, die die Flächenbrände weiter anheizen könnten.